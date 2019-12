Supermarked lovede at rydde op - men gad ikke alligevel

Orkede alligevel ikke rigtigt at rydde op: Børnenes vingummi var otte måneder for gammel

For få uger siden kunne Ekstra Bladet beskrive, hvordan en række filialer i supermarkedskæden Min Købmand flød med gammel mad. Noget blev for gammelt for næsten to år siden.

Blandt de værste datosyndere var butikken i Østergade i Ansager, hvor eksempelvis babymad, mayonnaise, creme fraiche, fisk, tarteletter for længst havde overskredet holdbarhedsdatoen.

Noget som Fødevarekontrollen straffede med en sur smiley og en bøde på 5000 kr.

Lovede oprydning

Men bare rolig: Kædens salgschef Thomas Hvidberg Troelsen lovede en landsdækkende oprydning.

'Vi har igangsat stramninger af butikkernes procedurer. Det er selvfølgelig uacceptabelt, at dette finder sted, og derfor er vi i tæt dialog med butikkerne for at sikre, at procedurerne fremadrettet overholdes.'

Men i butikken i Ansager orkede man alligevel ikke rigtigt at rydde op.

Ved et opfølgende besøg fra Fødevarekontrollen i sidste uge flød det stadig med gamle fødevarer.

Forrådnelse

Eksempelvis var børnenes vingummi otte måneder for gammel. Også lakridspiber, pizzamel, pandekager, vafler, drømmekage var med overskreden holdbarhed.

Det samme var grøntsager som aubergine, snackpeber og chilipeber, der var gået i forrådnelse.

Så nu fik butikken endnu en sur smiley og en bøde på 7500 kr.

Svarer ikke

Ekstra Bladet har spurgt Dagrofa, som står bag Min Købmand, om man bevidst forsøger at sælge datovarer for at undgå at lide et økonomisk tab ved at smide madvarerne ud.

Det spørgsmål besvarer Dagrofa ikke, men Thomas Hvidberg Troelsen, salgschef i Min Købmand skriver:

'Det er uacceptabelt, at købmanden ikke har rettet op siden sidste anmærkning, og vi er derfor ved at se på sanktionsmulighederne.'

