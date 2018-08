Supermarked politianmeldt: Vasker numse, men ikke hænder

Ifølge Fødevarekontrollen undlod man at vaske hænder efter at have brugt en ’numseskyller’

Supermarkedet Bazar Sara Al-Shaam i Helsingør gør sig bemærket med to ting.

For det første er butikken på grund af sit store udvalg af mellemøstlige fødevarer meget populær blandt områdets etniske restauratører og privatpersoner.

- Vi har kun arabiske kunder, næsten ingen danske, siger den butiksansvarlige Yaser Ibrehem.

Politianmeldt

For det andet har Sara Al-Shaam længe været særdeles upopulær hos Fødevarekontrollen, som gang på gang har politianmeldt virksomheden for grelle brud på fødevareloven.

Forleden opdagede kontrolløren eksempelvis, at Yaser Ibrehem hentede letfordærvelige madvarer til butikken i en hestetrailer.

’Hestetraileren fremstår ikke ren, der er tydelige tegn på, at der har været transporteret hest og at den ikke er rengjort. Heste trailer fremstår meget beskidt og der er en lugt af hest,’ står der i én kontrolrapport med hele tre rasende smileyer.

Sara Al-Shaam blev også politianmeldt; dels for fortsat ikke havde imødekommet et krav om at slå en stor flueplage ned – og dels for fortsat ikke at have fået styr på forholdene omkring håndhygiejne.

Sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Charlotte Kølln, forklarer:

- I mange etniske virksomheder findes der både en toilethygiejnebruser (Til rengøring af numsen, red.) og en håndvask med en almindelig vandhane, også i Sara Al-Shaams grønthandel. Det er der intet galt med.

Hun fortsætter;

- Men her har problemet været, at det udelukkende er toilethygiejnebruseren, der har virket - og ikke vandhanen ved håndvasken. Bruser og vandhane har ikke virket samtidigt.

- Så vi har konkluderet, at man i virksomheden ikke har vasket hænder efter, at man har anvendt toilethygiejnebruseren, og det er et brud på reglerne, for der skal være rindende varmt og koldt vand i en håndvask, siger hun.

Den butiksansvarlige Yaser Ibrehem demonstrerer over for Ekstra Bladets maddetektiv, hvordan de sanitære installationer ikke fungerer. Kun med stort besvær får han vand til at løbe fra vandhanen i stedet fra numseskylleren. Foto: Jan Sommer.

Bazar Sara Al-Shaam har også fået bøder og sure smileyer for at lade gammel mad flyde udenfor så fugle, mus eller rotter kunne æde af det, for at være møgbeskidt indenfor, for ureglementeret import af fødevarer - og sådan kunne man blive ved og ved og ved.

Forleden kontaktede toldmyndighederne eksempelvis Fødevarestyrelsen, fordi de havde afsløret virksomheden i at transportere æg fra Sverige - uden æggene var på køl.

Charlotte Kølln, enkelte af Ekstra Bladets læsere kunne tænke; hvorfor har Fødevarekontrollen dog ikke lukket denne virksomhed, når den gang på gang har vist sig at være så uhygiejnisk. Hvad er dit svar?

- Vi har allerede kategoriseret virksomheden, som en, der er dårlig til at efterleve reglerne, så den er under tilsyn af et særligt korps. De er underlagt den skærpede kontrol, fordi de har særligt hyppige sanktioner, siger hun.

- Det er en formidlende omstændighed, at ser man på historikken, så retter virksomheden sig typisk efter den kritik, som vi fremsætter. Men desværre viser der sig så at være nye problemer ved næste tilsyn. Der er typisk noget galt hver gang, vi kommer, siger hun.

Bazar Sara Alshan i Helsingør er blevet politianmeldt fordi man trods flere opfordringer fra Fødevarekontrollen fortsat ikke bragt de sanitære forhold i hygiejnisk stand. Vandet løber kun frit, når man trykker på et lille håndtag på 'numseskylleren', som den butiksansvarlige her har placeret i håndvasken, hvor hanen ikke virker. Foto: Jan Sommer.

Butikken: Kun få problemer

Yaser Ibrehem, butiksansvarlig i Sara Al-Shaam, Fødevarekontrollen er på nakken af dig, fordi du gang på gang bryder reglerne. Hvordan synes du selv, det går?

- Der har faktisk kun været få problemer. Eksempelvis glemmer nogle kunder at lukke toiletdørene, så der er direkte adgang til butikken fra toilettet. Det vil Fødevarekontrollen ikke have.

- Det er også rigtigt, at vi har haft nogle mærkelige problemer med vandhanerne, men det bliver ordnet. Men vi vasker altid hænder. Vi har en håndvask et andet sted. Det er også rigtigt, at jeg transporterede grøntsager, yoghurt og æg i en hestetrailer, fordi min bil brød sammen. Jeg skulle have fundet en anden løsning, erkender han.

Han forklarer, at han har haft butikken i halvandet år og at omsætningen er fin.

- Men som jeg har sagt til Fødevarekontrollen, lukker jeg butikken om fem måneder, for jeg har ikke råd til at betale alle de bøder, jeg får

Bazar Sara Al-Shaam har tidligere fået en bøde fordi frugt og grønt stod frit tilgængeligt for skadedyr. Det gjorde det også forleden, da Ekstra Bladet kiggede forbi. Foto: Jan Sommer.