Supermarked skyller numse men ikke hænder: Nu skal minister svare på spørgsmål

Ekstra Bladet kan i dag beskrive, hvordan det etniske supermarked Bazar Sara Al-Shaam i Helsingør gang på gang groft bryder fødevareloven.

Eksempelvis har man fragtet madvarer i en beskidt og ildelugtende hestetrailer, og man har ifølge fødevarekontrollen ikke vasket hænder efter, man har skyllet numsen med en særlig toiletskyllebruser.

Skadedyr og store sværme af fluer har gnasket af maden, bazarens import af fødevarer fra udlandet har været stærkt ureglementeret - og sådan kunne man blive ved.

Men Fødevarestyrelsen har ikke givet virksomheden karantæne, selv om myndighederne fra den 1. juli 2018 fik mulighed for at gribe langt hårdere ind overfor de såkaldte brodne kar, som gang på gang bryder loven.

- Det er dybt kritisabelt, at fødevarekontrollen igen og igen mødes at nye uhumske og uhygiejniske forhold i virksomheden, for lemfældig omgang med letfordærvelige fødevarer og manglende håndhygiejne efter toiletbesøg, som kan gøre kunder syge, siger Lise Bech, fødevareordfører i Dansk Folkeparti.

- Så jeg vil gerne have en forklaring fra Miljø- og Fødevareministeren Jakob Ellemann-Jensen (V) på, hvorfor denne butik ikke bliver lukket, siger hun.

- For vi har netop vedtaget strafskærpelse, administrative tvangsbøder og virksomhedskarantæne for præcis virksomheder som denne, siger Lise Bech.

Ekstra Bladet spurgte forleden Fødevarestyrelsens sektionsleder Charlotte Kølln, hvorfor Fødevarekontrollen ikke har lukket bazaren, når den gang på gang bryder loven.

Hun svarede:

- Vi har allerede kategoriseret virksomheden som en, der er dårlig til at efterleve reglerne, så den er under tilsyn af et særligt korps. Den er underlagt den skærpede kontrol, fordi den har særligt hyppige sanktioner, svarede hun.

Hun forklarede, at det er 'en formidlende omstændighed, at ser man på historikken, så retter virksomheden sig typisk efter den kritik, som vi fremsætter. Men desværre viser der sig så at være nye problemer ved næste tilsyn. Der er typisk noget galt hver gang, vi kommer'.

Artiklen fortsætter under billeder...



Den butiksansvarlige Yaser Ibrehem demonstrerede over for Ekstra Bladets maddetektiv, hvordan de sanitære installationer ikke fungerer. Kun med stort besvær fik han vand til at løbe fra vandhanen i stedet for fra numseskylleren. Foto: Jan Sommer.

Ifølge de nye regler kan Fødevarestyrelsen nedlægge forbud mod drift, hvis en virksomhed har været kategoriseret som én 'med dårlig regelefterlevelse i mindst 12 måneder - og hvis der foreligger en nærliggende risiko for, at virksomheden fortsat ikke vil blive drevet i overensstemmelse med reglerne.'

Et opslag på Fødevarestyrelsens Findsmiley-website viser, at bazaren ved fem af de syv seneste kontrolbesøg de seneste godt 11 måner har fået sanktioner. Fire af de fem sanktioner er hårde sanktioner med sure smileys. Det er også blevet til to glade smileys.

Stedet daglige leder forklarede i søndags Ekstra Bladet, at mange store bøder udstedt af Fødevarestyrelsen gør, at han planlægger at lukke bazaren om fem måneder.

Han afviste beskyldningerne om manglende håndhygiejne og bedyrede, at der ikke var nævneværdige problemer.

Bazar Sara Alshan i Helsingør er blevet politianmeldt fordi man trods flere opfordringer fra Fødevarekontrollen fortsat ikke bragt de sanitære forhold i hygiejnisk stand. Vandet løber kun frit, når man trykker på et lille håndtag på 'numseskylleren', som den butiksansvarlige her har placeret i håndvasken, hvor hanen ikke virker. Foto: Jan Sommer.

Bazar Sara Al-Shaam har tidligere fået en bøde fordi frugt og grønt stod frit tilgængeligt for skadedyr. Det gjorde det også forleden, da Ekstra Bladet kiggede forbi. Foto: Jan Sommer.