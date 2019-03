Sur smiley til hotelkæde: Farlig fisk og fluer

Der findes næppe en hotelkæde, der som Scandic formår at markedsføre sig selv som en vidunderlig gave til miljøet, gæsterne, medarbejderne, ja hele det omgivende samfund.

Men der kan være enkelte gæster, som under et ophold prioriterer ansvarlig køkkenhygiejne over socialt ansvar.

De seneste uger har kædens restauranter tre gange fået kritik af Fødevarestyrelsen.

Eksempelvis opdagede myndighederne i februar i Scandic-restauranten i Esbjerg, at laks og havtaske var op til 11,5 grader varmt i et alt for varmt kølerum. De risikable fisk blev kasseret, og det kostede en rasende smiley og en bøde på 10.000 kr.

Kort tid efter afslørede Fødevarekontrollen, at Scandic-restauranten i Københavns Sydhavn var under massivt bananflue-angreb. En skadedyrsbekæmper blev prompte tilkaldt og Scandic fik også besked på at bringe slidte faciliteter i forsvarlig stand.

Endelig rynkede Fødevarekontrollen på næsen af, at man på Scandic i Østergade i Aarhus genbrugte morgenmad uden at opvarme det. Kokken kunne i øvrigt ikke bevise, at man havde foretaget den lovpligtige temperaturkontrol af maden.

Fødevarekontrollen har tidligere kritiseret Scandic for at genbruge bl.a. ost og yoghurt fra gårsdagens morgenbuffet:

Scandics kommunikationschef Daniel Kirchhoff understreger, at 23 af 26 restauranter ved de seneste tilsyn ikke har fået kritik.

Men ’ét brud på vores strenge retningslinjer er et brud for meget,’ skriver han.

’Derfor tager vi Fødevarestyrelsens anmærkninger meget alvorligt og har på de tre restauranter igen indskærpet retningslinjerne således, at de hurtigst muligt kan få sine storsmilendes smiley tilbage.’

Ekstra Bladet har spurgt ham: ’Hvorfor hidkaldte I først en skadedyrsbekæmper, da Fødevarekontrollen kritiserede det massive bananflueangreb?’

Dertil skriver han:

’Vi må desværre konstatere, at restauranten ikke har reageret konsekvent nok på at få sat ind på bekæmpelsen af bananfluerne i opvasken, hvilket ikke godt nok og beklageligt.’

Han tilskriver temperatur-fejlen en ’menneskelig fejl, hvor retningslinjerne desværre ikke er blevet overholdt. Vi har indskærpet, så dette eller lignende tilfælde ikke opstår igen. Det er vigtigt at slå fast, at intet af den pågældende fisk har indgået i nogen serveringer, ligesom bøden er betalt.’

Endelig bedyrer han, at bemærkningerne om genbrugsmorgenmad udelukkende vedrører tørvarer, som cornflakes og havregryn, der skulle i mere aflukkede beholdere.