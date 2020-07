Surt: Hævede 900.000 kr. - nu er de ubrugelige

En Nordea-kunde fortryder, at han hævede et kontantbeløb, for pengene er ubrugelige på grund af de nye hvidvaskregler

Som bekendt arbejder myndighederne på at begrænse danskernes brug af kontanter, for dermed kan man undgå hvidvask, sort arbejde og samtidig overvåge alle transaktioner ned til allermindste detalje.

Men er det ikke alle, der har tillid til den finansielle sektor, herunder til, om pengeinstitutter krakker på grund af lidt risikovillige bonuslønnede bankdirektører.

Så en dansk mand har gennem de seneste 20 år løbende hævet 1,5-2 millioner opsparede kroner kontant fra sin konto i Nordea.

Han har kvitteringer for hævningerne.

Sidste sommer ville han købe et hus, så han ønskede han at indsætte 200.000 kontante kroner på sin Nordea-konto til udbetalingen til ejendommen.

Men handlen gik i vasken, for nu nægtede Nordea at modtage kontanterne med henvisning til de nye hvidvaskregler.

Banken var 'ikke betrygget i hans forklaringer om midlernes oprindelse', for ingen havde noteret serienumrene på sedlerne, da han hævede dem, så det kunne ikke kontrolleres, om det var samme penge, han ville indsætte i banken.

Så han klagede til Det finansielle ankenævn.

'Banken har intet grundlag for ikke at føle sig betrygget i, hvor pengene kommer fra. Det er banken selv, der har udbetalt pengene til ham. Der er tale om penge, som han selv har hævet, investeret mv. og sparet op. Bankens afvisning var uberettiget og medfører, at pengene er ugyldiggjorte og ikke noget værd,' skrev han.

Han anførte, at 'Hvidvaskreglerne er ikke relevante for sagen. Han har ikke noget at hvidvaske af'.

Han krævede, at Nordea både skulle modtage de 200.000 kr. plus hans resterende 700.000 kr. i kontanter, hvis han ønsker det.

Men det nægtede Nordea, og Nordea fik ret i ankenævnet, som stort set altid giver institutterne medhold.

'Ankenævnet finder, at det som udgangspunkt må være op til pengeinstitutterne selv at afgøre, hvilke krav de af hensyn til overholdelse af reglerne i hvidvaskloven,' skriver ankenævnet.

Manden kunne også glemme alt om at få erstatning fra Nordea for den forliste ejendomshandel.