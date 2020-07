Svensker med corona og Tuborg på bar i Esbjerg

En svensk mand i 40-års alderen, der onsdag aften var på baren Little London i Esbjerg, er i dag blevet testet positiv for corona, fortæller indehaveren Lars Prisfeldt til Ekstra Bladet.

Barens ejere blev torsdag morgen kontaktet af mandens arbejdsgiver, som jævnligt coronatester medarbejderne, som arbejder offshore på boreplatforme eller med at opføre havvindmøller.

- Vores første følelse var, at vi følte os skyldige, for tænk nu, hvis andre gæster er blevet udsat for smittefare. Men det kunne jo lige så godt være sket for fakta eller Netto, siger indehaveren, som hele dagen har haft travlt med på bl.a. Facebook at advare de cirka 75 gæster, der var til stede under fodboldkampen Arsenal-Liverpool.

Brødrene Prisfeldt driver Esbjerg-baren Little London, som i aftes havde besøg af en svensker, der i morges viste sig at være smittet med coronavirus. Foto: Jesper Krisensen/Ritzau Scanpix

De medarbejdere, der var til stede, er blevet sendt hjem i karantæne et par dage, men Prisfeldt tror og håber, at smitterisikoen var minimal.

- Kameraovervågningen viser nemlig, at den svenske mand sammen med en britisk kollega heldigvis sad afsides et godt stykke fra andre gæster. De drak Tuborg, siger han.

- Eller var det Carlsberg? Det var enten Tuborg eller Carlsberg, siger Prisfeldt.

Han er taknemmelig for, at mandens arbejdsgiver telefonerede til barledelsen, som i dag har sprittet alle overflader ekstra grundigt af, så baren forsvarligt kunne genåbne. Han har rådført sig med myndighedernes coronahotline, og gæsterne tager det pænt.

- Nogle gør sig på Facebook vittige med, at broen til Sverige skal lukkes - nu.