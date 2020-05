Telia: Det er vi bestemte ikke stolte af

Så slår Forbrugerombudsmanden atter hårdt ned på to store teleselskaber, Telia og Oister, for ulovligt telefonsalg begået mod private, der bestemt ikke havde bedt om at blive kimet ned af de aggressive, anmassende sælgere.

Selskaberne er blevet meldt til politiet, og denne gang er bøderne mere end fordoblet til henholdsvis 575.000 kr. og 475.000 kr., som selskaberne har indvilget i at betale, skriver Jyllands-Posten.

Et halvt hundrede danskere havde klaget til Forbrugerombudsmanden over opkald fra Telia. Det samme antal havde klager over 3's selskab Oister.

Det er som bekendt ikke første gang, Forbrugerombudsmanden forsøger at sætte skik på landets teleselskaber ved at politianmelde dem for det ulovlige telefonsalg.

Det skete også for et års tid siden. Nogle stoppede, men trods bøder dengang på 200.000 kr. og 225.000 kr. til 3 og Telia fik Forbrugerombudsmanden fortsat klager over disse to selskaber, skriver Jyllands-Posten.

Alligevel påstår Telias pressechef Mads Houe, at selskabet er meget 'opmærksomt på de problemstillinger, der relaterer sig til telesalg'.

’Og derfor er vi bestemt ikke stolte af, at vi får endnu en bøde, siger han til Jyllands-Posten og bedyrer, at der i år skullet være kommet færre klager i år sammenlignet med sidste år.

Direktør Jesper Bennike fra Oister, oplyser til Jyllands-Posten, at man i november 2019 har opsagt samarbejdet med de bureauer, som selskabet havde hyret til at ringe til folk.

Telebranchen i Danmark har gentagne gange tidligere lovet at stoppe ulovlighederne. Uden, at det er sket.