Test af kanelsnegle: Vinderen koster kun 8 kroner

En 18-årig nu forhenværende Føtex-medarbejder kan tage æren for, at kanelsneglen er årets mest omtalte kage.

Hun blev for et par uger siden fyret for at spise en sølle stump af en kvast snegl i varehuset i Ebeltoft, og det blev til en shitstorm, hvor Føtex-ledelsen endte med at sidde tilbage med en besk smag i munden.

Men gad vide, hvilken smag medarbejderen havde i munden gerningsøjeblikket?

Den var næppe helt god.

Ekstra Bladet lod Føtex-sneglen indgå en en blindsmagstest af i alt syv snegle. På forhånd var Nettos og Faktas snegle diskvalificeret til deltagelse, fordi det er velkendt, at de er knastørre og fabriksbagte hos Kohberg og Schulstad.

Det skulle ikke være en test af industrikage. Alligevel var der mange fæle skuffelser.

I panelet sad sensoriker og kandidat i fødevarevidenskab og teknologi Michael René sammen med den 14-årige folkeskoleelev Lars Andersen Wick og Ekstra Bladets vel nok mest kageglade medarbejder, den umættelige Peter Jeppesen.

De dumpede fire ud af syv kager, gav én middelkarakteren tre af seks stjerner, mens blot to var over middel. Decideret begejstret var panelet for sneglen fra Rema1000, som modsat discount-konkurrenterne hver morgen får kager leveret fra 30 håndværksbagere landet over.

1 stjerne: Rhein van Hauen, købt i Irma, 18 kroner

Trods sit fine navn er Irmas økosnegl ikke værd at spise. Foto: Philip Davali

Michael René: 2 stjerner: - Ringe fladt håndværk, som blot smager af sukker og kanel. Der mangler volumen, karakter og sprødhed.

Peter Jeppesen: 1 stjerne: - Der er tale om en sær og meget kedelig snegl.

Lars Andersen Wick: 1 stjerne: - Stop. Den er simpelthen for kedelig.

2 stjerner: Føtex, 12 kroner

Kvaje-kagen fra Føtex havde mistet enten hoved eller hale. Foto: Philip Davali

Michael René: 3 stjerner: - Fladmast og hvinende sød, fugtig mainstream-snegl.

Peter Jeppesen: 1 stjerne: - Kedelig og næsten kvælende tør fornemmelse. Stik mig en cola.

Lars Andersen Wick: 2 stjerner: - Alt for sød, lidt tør og med en virkelig sølle kanelsmag.

2 stjerner: Espresso House, 29 kroner

Espresso Houses kager er ikke billige, selv om de er bagt på fabrik i Sverige. Foto: Philip Davali

Michael René: 3 stjerner: En godkendt etage-snurre - lyst bagt og let syrlig. Noget tør.

Peter Jeppesen: 2 stjerner: En lige lovligt solid og fedtet sag.

Lars Andersen Wick: 1 stjerne: Alt for meget tør gærdej. Jeg mangler kanelsmag.

2 stjerner: Emmerys, 24 kroner

Emmerys bagværk er kendt for at være til den tørre side, og sneglen var ingen undtagelse. Foto: Philip Davali

Michael René: 2 stjerner: - Knastørt højt wienerbrød med en meget svag kanelsmag og et generelt fravær af velsmag.

Peter Jeppesen: 2 stjerner: - Et totalt fravær af kanelsmag og med en mærkværdig smag af margarine.

Lars Andersen Wick: 1 stjerne: - Tørt wienerbrød med alt for meget chokolade.

3 stjerner: Lidl, 5 kroner

Tyske Lidl bragte for alvor billig og rimelig godt bakeoff ind i dansk discounthandel. Foto: Philip Davali

Michael René: 3 stjerner: - En flad og noget kedelig standardsnegl med en svag kanelsmag.

Peter Jeppesen: 4 stjerner: - O.k. snegl. En dejlig kage. Jeg savner dog kanelsmag.

Lars Andersen Wick: 3: - Det er såmænd en udmærket snegl, men jeg mangler noget.

4 stjerner: Bodenhoff, købt i SuperBrugsen, 17,50 kroner

Det storkøbenhavnske Bodenhoffs Bageri har en filial i SuperBrugsen på Matthæusgade i København. Foto: Philip Davali

Michael René: 4 stjerner: - Udmærket wienerbrød med en god karamelisering.

Peter Jeppesen: 3 stjerner. - Dejligt fedtet som en brunsviger, men hvor er kanelen?

Lars Andersen Wick: 5 stjerner: - Vildt god. Perfekt smag i en fuldendt kage med god kanelsmag.

Testvinder: 5 stjerner: Bavinchi, Rema1000, 8 kr.

Under navnet 'Bavinchi' leverer 30 KonditorBager-håndværksbagere brød og kage til Rema1000-butikkerne. Sneglen til blot otte kroner er ifølge panelet en klar testvinder. Foto: Philip Davali

Michael René: 5 stjerner. - Det er klart en vinder. Høj, cremet og delikat snegl med fin kanelsmag og dejlig chokoladeglasur.

Peter Jeppesen: 5 stjerner: - En delikat vindersnegl. Fin balance mellem kanelsmag, sødme, sprødhed og fugt.

Lars Andersen Wick: 4 stjerner: - Skønt blødt wienerbrød med en markant kanelsmag.