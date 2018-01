Dansk auktionshus sælger kinesiske discountvarer til overpris

Lauritz.com sælger kinesisk elektronik op til ti gange dyrere, end man som forbruger, selv kan købe det for. 'Det kan ske fejl', siger de selv

Det kendte auktionshus Lauritz.com har de sidste mange år været førende, når det kommer til internetauktioner.

Nu viser en stikprøve, som Ekstra Bladet har foretaget, at Lauritz.com sælger og vurderer kinesiske elektronik-produkter op til ti gange dyrere, end man selv kunne købe dem.

Eksempelvis vurderer Laurtiz.com en mini-projektor til 1600 kroner. Dertil kommer yderligere 450 kroner i salær og hammerslagsgebyr.

Handlede man i stedet direkte hos kinesiske Aliexspress, hvor varen er fundet, er prisen, inklusiv levering, 363 kroner.

- Naturligvis må man forvente, at et ansvarligt, stort auktionshus har ekspertise nok til at vurdere priserne på den slags produkter her, siger Benedicte Federspiel, der er chefkonsulent i Forbrugerrådet Tænk.

- Derfor er det problematisk, at der er så stor forskel på Lauritz.coms vurdering og den faktiske pris. Man må også spørge sig selv, hvor de har fået produkterne fra – prisen, som er givet for disse nye produkter, må vel også angive noget om kvaliteten, og hvad de kan vurderes til.

Fejl forekommer

Mini-projektoren er et af flere tilfælde, hvor det er lykkedes Ekstra Bladet at finde det samme produkt hos Lauritz.com, som bliver solgt væsentligt billigere hos den kinesiske online-butik. I et andet eksempel har Lauritz.coms eksperter vurderet tre smart-ure til en samlet værdi af 2250.

Det samme ur blev solgt til 90 kroner per styk hos Kina-konkurrenten.

- Vi skal naturligvis til enhver tid sikre, at vores eksperter lever op til vores krav om omhyggelighed ved varekatalogiseringen. Med mere end 330.000 auktioner årligt kan der dog desværre ske fejl, hvilket er tilfældet her, skriver Lauritz.coms konceptchef Mette Jessen i en mail til Ekstra Bladet.

Auktionerne er annulleret

Auktionshuset fortæller ydermere, at vurderingen ikke er en eksakt videnskab, og at varerne ikke vurderes ud fra, hvad de sælges til på andre platforme verden over.

- Når det så er sagt, så er vi enige i, at de pågældende varer er vurderet for højt ud fra vores gældende princip, hvilket vi beklager. Vi har nu annulleret disse auktioner, skriver Lauritz.com.

- Kan jeres kunder i fremtiden stole på, at jeres vurderingspriser stemmer overens med virkeligheden?

- Lauritz.com lever af vores kunders tillid til vores ekspertise. Vores oplevelse er, at vores kunder forstår, at der kan ske en fejl, men til gengæld forventer, at vi reagerer på og korrigerer sådanne omgående, hvilket vi også gør, skriver Mette Jessen.