To døde: Farlig fødevare solgt i Føtex, Bilka og Meny

Statens Serum Institut oplyser til Ekstra Bladet, at to af de ni patienter, som er blevet smittet med listeria, er afgået ved døden.

Dødsfaldene er sket i år og inden for 30 dage efter, at prøver viste, at de var smittet med listeria fra fiskene.

Da de afdøde var syge eller svækkede på det tidspunkt, de blev smittet med listeria, er det uvist, om de døde med eller af listeria-infektionen.

Nyheden om dødsfaldene kommer kort efter, at Fødevaremyndighederne her fredag formiddag advarer mod ørred, som er inficeret med listeria.

Der tale om Vores Koldrøget Ørred solgt Bilka og Føtex over hele landet i 200 gram enheder. Samt Blue Ocean røget ørred solgt i Meny i hele landet. De er også solgt i:

SPAR Ellevej 34, Frederiksværk

Løvbjerg Randersvej 60, Viborg

Min købmand Sallingsundsvej 122, Harre

Min Købmand Trekanten 46, Grenaa

Min Købmand Storegade Kroager 2, Grindsted

Man er i risiko for at blive alvorligt syg med listeria, hvis man er ældre, har svækket immunsystem på grund af alvorlig sygdom eller er gravid.

Fiskene, der er importeret fra Estland af den danske virksomhed Food With You, har gjort i alt ni personer syge, skriver myndighederne her.

Der er tale om fire kvinder og fem mænd i alderen 52-90 år.

To er døde. Deres alder og køn vil myndighederne ikke oplyse.

Alle, der blev smittet, havde forvejen havde alvorlige sygdomme, som gjorde dem sårbare over for listeria, skriver Fødevarestyrelsen.

To af patienterne er blevet syge i år. Resten er blevet syge i tidligere år.

Det fremgår af denne kontrolrapport, at Food With You har fået en bøde på 10.000 kroner for ikke at have styr på procedurer omkring listeria.

Det fremgår også af rapporten, at bøden er givet i forbindelse med fødevaremyndighedernes opklaring af et igangværende sygdomsudbrud.

Fødevarestyrelsen råder forbrugere, som har købt produktet, til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.

Der er tidligere i Danmark set skrækkelige sygdomsudbrud forårsaget af listeria i koldrøget fisk, hvor bakterierne pga. elendig rengøring hos en virksomhed har kunnet gemme sig.

Ekstra Bladet har bedt om et interview med bl.a Food With You og Fødevarestyrelsens beredskab.

Læs mere om listeria her.

