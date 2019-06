Træ vælter i Tivoli: Folk løb for at undgå at blive ramt

For anden gang på under to år vælter et stort træ til fare for gæsterne i Tivoli i København

- Et stort held, at ingen blev klemt under træet.

Sådan siger et øjenvidne, der i dag søndag kl. 15.58 overværede, hvordan et vindstød fik et gammelt træ med en tilsyneladende halvrådden rod til at vælte ved forlystelsen Tik Tak i den meget velbesøgte forlystelsespark Tivoli i København.

Til alt held væltede træet ned over havens ret nye 30 millioner kroner dyre karrusel - og ikke ned i menneskemængden. Det ramte tagkonstruktionen på forlystelsen, som var fyldt med mennesker, der blev evakueret.

Løb fra stedet

- Der stod en del gæster lige under træet, da det begyndte at vælte. De løb selvfølgelig fra stedet, og heldigvis væltede træet så langsomt, at der ikke udbrød panik, men skræmmende var det alligevel, siger vidnet.

Tivoli: Træets kerne var rådden Tivoli skriver søndag aften til Ekstra Bladet: ’Der er ikke været nogle symptomer på, at træet har været sygt. Vi har tidligere på sæsonen tjekket toppen af træet samt omkring ved rodhalsen. Der det ikke været noget unormalt at se. Og der har ikke været tegn på for eksempelvis svampedannelelser omkring rodhalsen og på stammen.’ ’Vi kan konstatere at kernen i træet har haft råddannelse, mens det yderste lag af ved har været frisk. Derved har det haft en svaghed som ikke har været synlig. ’ ’Der er tale om en uheldigt omstændighed der på grund af et kortvarigt kraftigt vindstød har gjort, at det er faldet. ’

Tivolis pressechef, Torben Plank, forsikrer om, at Tivoli tager hændelsen meget alvorligt.

'Længe siden sidst'

- Vil holder løbende øje med vore træer og har for nyligt af forskellige årsager fældet træer ved hovedindgangen. Heldigvis er det, så vidt jeg husker, længe siden, der sidst væltede et træ i Tivoli, siger han.

Men er det nu også længe siden, et træ væltede i Tivoli?

To år siden

Tjo, det er knap to år siden. I forrige højsæson, 24. juli 2017, væltede et træ også. Heldigvis ramte det dengang heller ingen gæster eller medarbejdere.

- Vi har sikret alle havens træer, men ved lige netop dette og et andet træ har vi vurderet, at de ikke var til fare for gæsterne, bedyrede Tivoli dengang.

Ekstra Bladet spørger i dag pressechefen:

- Torben, det er ikke engang to år siden, der væltede et enormt træ i Tivoli. Ved et held blev ingen gæster ramt. Synes du virkelig, det er længe siden?

Tog det alvorligt

- Det er korrekt, at der væltede en pil, ja. Et træ, der vælter, er et træ for meget. Vi tog det meget alvorligt, svarer han.

- Forstår du, hvis nogle gæster kan blive bekymrede, hvis du synes, at knap to år er længe, længe siden. For dermed kan du få det til at lyde, som om I negligerer hændelserne og måske forventer, at træer kan vælte oftere end hvert andet år?

- Sådan er det ikke. Vi tager det meget seriøst, både dengang og nu, og som jeg har fået det oplyst, reagere gæsterne ret roligt. Der kom et vindstød, og der var nogle gæster i nærheden af træet, som skyndte sig væk.

- Så det kunne være endt med personskade?

- Det er et hypotetisk spørgsmål. Som jeg er blevet oplyst, var det ret udramatisk. Vore medarbejdere reagere hurtigt og fik afspærret et område.

Ingen grund til bekymring

- Hvordan vil du overbevise gæsterne om, at I faktisk tager risikoen alvorligt, når to store træer inden for to år er styrtet mod jorden med risiko for personskade?

- Som sagt er det noget, vi tager meget alvorligt. Vil holder løbende øje med vore træer og har for nyligt at forskellige årsager fældet træer ved hovedindgangen.

- Kan gæsterne generelt være trygge, når træer kan vælte om ørerne på dem?

- Det mener jeg bestemt, de kan.

