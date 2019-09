Trods advarsler fra eksperterne: Danskere forsætter med at 'dampe'

To danske eksperter advarer mod at benytte sig af e-cigaretter og i særdeleshed at putte ukendte ting i dem. Men advarslerne bliver taget med ophøjet ro blandt danske 'dampere'

Fem dødsfald relateret til brugen af e-cigaretter fik i denne uge en amerikansk sundhedsmyndighed til at opfordre borgere til at stoppe med at bruge dem.

I Danmark har to eksperter også meldt ud, at det kan være farligt at benytte sig af e-cigaretterne.

Ifølge Niels Ebbehøj, der er overlæge på Giftlinjen, skal man være opmærksom på, at kan det være livsfarligt, hvis man putter ukendte ting i sin e-cigaret.

- Nikotinvæske er relativt sikkert at putte i. Men alt muligt andet skidt, man kan finde på at putte i e-cigaretten er ikke beregnet til at komme ned i lungerne: Saftevand, THC, cannabisolie. Det skal ikke være ret meget forkert, det man putter derned, før man kan dø af det, siger han.

Efter mystiske dødsfald: Dansk overlæge advarer mod e-cigaretter

Professor i tobaksforebyggelse Charlotta Pisinger mener, at det er umuligt for den enkelte forbruger at gennemskue, hvorvidt der er giftige stoffer i den væske, de køber i butikkerne. Hun anbefaler, at man helt holder op med at bruge e-cigaretter:

- Det er et super dårligt reguleret marked, og jeg mener, at e-cigaretter er noget fanden har skabt.

Ekspert advarer: Sluk e-cigaretten nu!

Sundhedsminister Magnus Heuniche har sat Sundhedstyrelsen igang med at undersøge e-cigaretter med særligt fokus på unges skadevirkninger. Den undersøgelse er stadig i gang.

Men de danske 'dampere', som Ekstra Bladet lørdag fanger på Strøget i København, er umiddelbart ikke klar til at lægge e-cigaretten på hylden.