Turister snydt på Bornholm: Spist af med løgn

Det er i de seneste år blevet endnu mere cool at tage til Bornholm på ferie, for klippeøen er kommet på det gastronomiske verdenskort til glæde for både restauratører og madturister, som selvfølgelig skal smage lokale råvarer og egnsretter.

Men i hvert fald i en restauration - i Svaneke Street Food - er man gået lige lovlig langt i bestræbelserne på at mætte de nysgerrige munde.

Fødevarekontrollen har netop givet manden bag en ordentlig en på sinkadusen for at snyde.

'Der skrives bl.a. på virksomhedens menutavle og i virksomhedens menukort, varmrøget laks, bornholmsk vildlaks fanget i Østersøen af vilde fisker. I virksomheder forefindes kun opdrættede norske laks.' skriver Fødevarekontrollen, som gav en sanktion og en irettesættelse:

'Det indskærpes, at fødevarer ikke må sælges under omstændigheder, der vildleder forbrugerne,' står der i denne kontrolrapport.

Vil ikke skifte menukortet

Ekstra Bladet har ringet til Birger Edvard Kofod, som ejer stedet.

- Vi har kørt med de samme menukort i tre år. Men vi har ikke kunnet skaffe bornholmerlaks. Længere er den ikke, så vi bruger norske. Alle bornholmske røgerier bruger kun norsk laks, for der bliver ikke fisket norske laks længere, men tilbage i i 2015, da vi lavede menukortene, fiskede man bornholmerlaks, siger han.

- Men er det ikke en dårlig idé at fortsætte med at bilde turister og andre ind, at laksene er vilde og bornholmske, når de i virkeligheden er medicinerede i norske farme?

- Stop med det pjat. Det er sådan noget Ekstra Bladet-lort. Kunderne er fuldstændig ligeglade. Fuldstændigt, vurderer Birger Edvard Kofod.

- Men når du opfatter dem som ligeglade, kan det så skyldes, at de ikke ved, de bliver snydt, eftersom du jo påstår, at du bespiser dem med lokale laks?

- De ved udmærket, at østersølaks er lyse, mens norske laks er rødlige, svarer han.

- Ved de nu også det?

- Når vi står og ryger laksene, så spørger de, hvad det er for nogle laks. Så svarer vi, at det er norske laks, så desværre. Der er ikke nogen historie i det her for Ekstra Bladet. Vil du virkelig have, jeg skal trykke nye menukort, fordi der ikke fiskes laks her længere. Vi vildleder ikke kunderne, fastholder han og afslutter samtalen.