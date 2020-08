Ulækkert bageri lukker lokum: Brug busken

Beskidt bageri vasker op i spildevand og opfordrer ansatte til at bruge busken - ikke toilettet

Danmarks mest ulækre brødfabrik ligger på Industrivej i Randers og har forbindelse til det konkursramte Århus Bageri, der delte adresse med Grimhøjmoskéen og for år tilbage var involveret i den arabiske fladbrødskrig i Østjylland, hvor en række bagerier med mafialignende metoder - herunder brandattentater - kæmpede om markedsandelene.

Men nu bliver fladbrødene altså produceret i et stille og slidt industrikvarter i Randers, og det er under meget uhumske kår.

For et par måneder siden fandt Fødevarekontrollen bl.a. cigaretskod og indtørret brød på gulvet og indtørrede dejrester på røremaskinen. En dieselvarevogn osede i bageriet. Der var fri adgang for rotter til Randers Bageri, som i strid med reglerne pakkede brød med klistermærker fra det ophørte aarhusianske bageri.

Brug busken, tak

Og ved et kontrolbesøg for et par uger siden så det ikke bedre ud. Personalelokummet var 'udvendig forsynet med skilt med teksten 'Ingen Adgang Tak. Brug busken tak!!,' skriver Fødevarekontrollen.

Læs kontrolrapporten her.

Hvis medarbejderne efter at have besørget i det fri valgte at skylle hænderne, blev spildevandet ført ned i en kasse, hvor det blev brugt til at rengøre en dejkrog.

Da Ekstra Bladet tirsdag besøgte bagerier, sås ikke menneskelige efterladenskaber i buskadserne omkring den gamle i industribygning.

'Håndvask ved røremaskiner er uden sæbe. Håndvask i produktion har afløb der ikke er rørført til kloak. I stedet er afløbet ned i plastkasse, hvor snegl (Dejkrog, red) til dej ligger i blød,' står der i kontrolrapporten.

Møgbeskidt

Griseriet med en dejkrog i spildevand kostede en bøde på 10.000 kr. plus en bøde på 10.000 kr., fordi der stadig var møgbeskidt selv om bageriet ved det forrige besøg havde fået besked på at gøre rent.

Der var 'generelt skidt, bagerester og støv på alle gulve og støv på alle andre overflader i virksomheden,' skriver Fødevarekontrollen. 'Håndvaske er med snavs og armatur er med kraftige belægninger på underside. Røremaskine er er med kraftige gule fastsiddende belægninger der tyder på længere tids mangelfuld rengøring.'

'I mellageret er der overalt støvlag på varer og inventar. I personalestue er der snavsede fedtede belægninger på stole, omkring håndvask og snavs og skidt på gulvet.'

11 sanktioner

Randers Bageri har nu på tre kontrolbesøg siden februar i år fået 11 sanktioner for brud på fødevarelovens hygiejnebestemmelser. Det gør ingen industribageriet efter, hvorved det kan karakteriseres som branchens mest uhumske.

Ekspert: Undgå brød derfra

- Uhørt, ulækkert. Undgå for alt i verden at spise brød derfra, hvis du vil undgå at blive syg, opfordrer fødevareekspert Orla Zinck.

Det er trods gentagne henvendelser ikke lykkedes Ekstra Bladet af få en kommentar fra ledelsen i Randers Bageri.