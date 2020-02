Ups: Her smadrer han 1100 Philips-fjernsyn

Bang!

Der lød et gevaldigt brag, da en lastbilchauffør på grund af høj sol og et øjebliks uopmærksom bragede ind i tre parkerede lastbiler parkeret i en vejside nær Gorzow i det vestlige Polen.

Den forreste af de tre parkerede biler skulle skifte dæk på grund af en punktering. De to andre parkerede lastbiler var til stede for at hjælpe.

I lasten havde den polske chauffør 1087 spritnye Philips-fjernsyn, som skulle leveres til Salling Groups nonfoodlager i Brabrand ved Aarhus, hvorfra de skulle sendes videre til Bilka, Vupti eller Føtex.

Foto: Sø- og Handelsretten

454 af fjernsynene blev smadret, mens resten blev destrueret, selvom de var ubeskadigede i kasser beskyttet i polystyren-skum. Man frygtede, at der senere ville opstå funktionsfejl, og omkostningerne ved at udføre manuelle test ville være større end værdien af nye fjernsyn.

Vigtigst af alt: Chaufføren blev tilset på et hospital og blev udskrevet uden alvorlige kvæstelser.

Til gengæld blev denne selvstændige vognmand alvorligt presset på sin privatøkonomi, fordi forsikringsselskabet ville have ham til at erstatte cirka en million kroner.

Foto: Sø- og Handelsretten

Han frygtede, at han ikke ville være i stand til at forsørge sig selv og sin familie. På grund af pengenød mødte han for nylig op i Sø- og Handelsretten i København uden hverken advokat eller en tolk.

Her kunne han ånde lettet op. Han blev nemlig frifundet, mens forsikringsselskabet tabte.

Foto: Sø- og Handelsretten

Han skulle dog betale 22.000 plus 5500 kroner til en tolk, som Sø- og Handelsretten hidkaldte. Bøden for trafikforseelsen på 500 zloty svarende til cirka 850 kroner betalte han kort tid efter ulykken, der fandt sted i 2016.

Det er blot først nu, sagen kommer til offentlighedens kendskab på grund af den langstrakte tvist mellem transportvirksomheden Schenker, forsikringsselskaber og chaufføren.