Ustoppelig trods mega-bøde

Mæfglerparret Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig har netop fået en både på 550.000 kr., fordi de har været for længe om at betale kundernes depositum-penge tilbage, hvis en handel gik i vasken.

Se også: Mega-bøde

Bøden er rekordstor, men det tager ikke modet fra Peter Norvig. Han vil fortsat handle ejendomme og grunde, selv om han har fået frataget sin mæglertitel og i foråret oplevede en konkurs i et af sine selskaber.

Se også: Luksusmægler går konkurs

Peter Norvig med Ekstra Bladets journalist ved en tidligere lejlighed. Foto: Rumle Skafte

- Norvig, din kommentar til den seneste bøde på 550.000 kr.

- Det er en voldsomt høj bøde i forhold til forseelsen, hvor vi returnerer depositummet lidt for sent, hvilket selvfølgelig er beklageligt.

- Jovist, men bødens størrelse afspejler, at det er sket mange gange før?

- Det er stadig helt urimeligt, at ejendomsmæglere skal sanktioneres så hårdt. Advokater skal til sammenligning have stjålet fra kassen eller nærmest have slået klienten ihjel for at få en tilsvarende straf. Så vi vil have en rigtig retsinstans, en domstol, til at bedømme sagen.

Derfor blev det en mega-bøde I afgørelsen skriver Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, at bødens størrelse skyldes, at det langt fra er første gang, at der er problemer med Peter Norvig og hans selskaber: - Ved udmålingen af sanktionen, for så vidt angår Selskabet af 1. januar 2019 ApS, er det tillagt skærpende betydning, at virksomheden (under navnet EE A/S) i kendelser af 10. juni 2015 (sag 274, sag 275, sag 305, sag 310, kendelse af 21. september 2016 (sag 356), kendelse af 11. oktober 2017 (sag 374), kendelse af 23. april 2018 (sag 391) og kendelse af 9. oktober 2019 (sag 487) er blevet pålagt bøder for sin manglende håndtering og returnering af deponerede midler. Side | 8 Samtidigt med denne sag, har disciplinærnævnet haft sagen 522 – 20/00884 til pådømmelse. Heri er selskabet ligeledes er blevet fundet skyldig i overtrædelse af god ejendomsmæglerskik. Der udmåles herefter, efter princippet i straffelovens § 88, en kumuleret bøde på 500.000 kr. Vis mere Luk

- Vil du fortsætte med at formidle ejendomme?

- Ja, men primært business to business. De sidste to år har vi arbejdet på at bevæge os væk fra vort hidtidige marked. Nu koncentrerer jeg mig primært om at udvikle grunde, som vi sælger videre til pensionskasser, kapitalfonde eller andre. Det er et spændende marked at bevæge sig ind i, og vi har allerede præsterede et par stykker, og flere er på vej.

- Men hvad med projektsalg til forbrugere?

- Det vil fortsætte, men det bliver sekundært. På de grunde, som vi udvikler og sælger, vil der komme projektlejligheder, og det tager vi med.

- Kan det ikke være vanskeligt at have omverdens tillid med disse talrige bødesager, som også er blevet beskrevet i pressen, hvor du har undladt at returnere folks penge og derfor er blevet frataget retten til at kalde dig ejendomsmægler?

- De kunder, vi arbejder med i dag, er erhvervskunder. Det er ingen tvivl om, at vi har været for langsomme til at returnere depositummer, men vi har returneret dem alle, og vi har taget af kassen eller været skyld i, at nogen har tabt deres penge. Vi har været for langsomme til at returnere nogle penge, og det beklager vi. Det ændrer ikke ved, at vi siden årtusindeskiftet har solgt 12.000 projektboliger.

- Søger du om, at få ejendomsmæglertitlen tilbage?

- Næ.

Se også: Ny mega-bøde: Peter Norvig afsløret som piratmægler

- Vil du så bruge Hannes titel til at formidle ejendomme?

- Det kan jeg gøre, men det kræver ikke en ejendomsmæglertitel at udvikle grunde og handle business to business.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

S: - Stop ham

Socialdemokraternes erhvervsordfører Orla Hav håber, at det snart lykkedes at stoppe Peter Norvig en gang for alle. Foto: Jens Dresling

Socialdemokratiets erhvervsordfører Orla Hav er forarget over, at Norvig vil fortsætte i branchen.

- Da jeg så, man havde frataget Norvig mæglertitlen, håbede jeg, det stoppede, så nu må myndighedernes gå et spadestik og indføre regler, der får det til at ophøre.

- Det er dybt betænkeligt, at vi har folk, som ham, der så groft og ofte blæser på forbrugernes tillid. De betror ham store penge; en tillid, han svigter groft og dermed også undergraver danskernes generelle tillid til branchen, siger Orla Hav, som efter sommerferien vil bede erhvervsminister Simon Kollerup (S) se på, om reglerne kan skærpes.