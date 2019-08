Bent er rystet: Skal smide ubrugt hospitalsudstyr ud

Ekstra Bladet har været i kontakt med Region Nordjylland for at høre, hvordan det kan være, at Bent Sølvdahl ikke må levere hospitalsudstyret tilbage.

I et skrifteligt svar fra David Fuglsang-Damgaard, specialeansvarlig overlæge i Klinisk Mikrobiologi på Aalborg Universitetshospital, lyder det:

'Vi følger de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer, der beskriver praksis for området. Selvom tingene fremstår rene og pæne, så har vi ingen garanti for, at tingene er sterile. Sterilt engangsudstyr, der ikke kan genbehandles, kasseres derfor, når det har været opbevaret i en borgers hjem. Vi vil aldrig tage nogle chancer, når der kommer til patientsikkerhed. Så selvom det ikke kan lade sig gøre, er det prisværdigt, at en pårørende undrer sig og henvender sig i bedste mening, så andre eventuelt kunne have fået glæde af udstyret.'

Region Nordjylland oplyser desuden, at man ikke har noget overblik over, hvor meget udstyr der må kasseres, da man af hygiejne- og sikkerhedsmæssige årsager ikke må modtage udstyr, remedier eller medicin m.v., der har været ude i en patients private bolig.

Ekstra Bladet ville også gerne have hørt, hvordan Region Nordjylland og Aalborg Universitetshospital vurderer, hvor meget udstyr man levere ad gangen til patienter, der får behandling i hjemmet, men det har man undladt at svare på.