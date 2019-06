Gebyr gak-gak hos lægen

Allan Jørgensen er pensionist, og hans 67-årige ryg gør ondt. Det har den gjort før, men nu har det varet i en uges tid, så derfor vil han gerne rådføre sig med sin praktiserende læge. Men det kan han ikke komme til. Allan Jørgensens læge har nemlig sygemeldt sig og indtalt en besked på sin telefonsvarer, der henviser patienterne til andre læger i Gribskov Kommune.

Allan Jørgensen har ondt i ryggen, men ingen læge at gå til uden at det koster 200 kroner. Foto: Privat

Sygemeldingen går helt frem til 31. august, hvor den tinnitus-ramte læge nedlægger sin praksis – og der kommer ingen afløser. Allan Jørgensen har altså reelt ikke længere nogen praktiserende læge, men han har stadig ondt i ryggen.

– Jeg ringede til et af de sundhedshuse, som min sygemeldte læge henviste til på telefonen. Her var beskeden, at de ikke kunne tage mig ind, da det ikke var akut, fordi mine rygsmerter havde været der i en uge, siger Allan Jørgensen. Han fik at vide, at han skulle være fast patient hos den pågældende læge, hvis der skulle aftales en tid til at tale skavanker og smerter.

Den tidligere campingplads-bestyrer gik derfor ned på Borgerservice for at skifte læge, men fik at vide, at det kostede 200 kroner. Også selv om lægeskift ifølge reglerne er gratis, hvis en lægepraksis nedlægges.

Fakta om læge-skift Det er gratis at skifte læge hvis ... din nuværende læge lukker sin praksis. din nuværende læges praksis deles i flere. du skifter læge i forbindelse med en flytning. du bliver 15 år og ønsker at skifte læge. Opfylder du ingen af ovenstående punkter, koster det 200 kr. at skifte læge. Kilde: Borger.dk Vis mere Luk

Problemet er, at Jørgensens læge ikke er stoppet officielt, men blot har sygemeldt sig i tre måneder, indtil praksissen nedlægges. Derfor holder Borgerservice fast i kravet om de 200 kroner, selv om de ved, at der skal udstedes gratis sundhedskort til alle den sygemeldte læges klienter om tre måneder. Det er gebyr-gak-gak, synes Allan Jørgensen.

– Det var en rigtig skrankedame. Hvad blev der af den gratis lægehjælp? Det gebyr vil jeg ikke betale af princip. Det er urimeligt, siger Gilleleje-borgeren, der nu må vente på, at læge-stoppet bliver officielt, så han kan undgå gebyret.

– Man vænner sig jo til at have ondt, men det er da irriterende. Der er flere ting, jeg ikke kan gøre på grund af smerterne, så haven er ved at gro til.