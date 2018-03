Katjas Dankort lænset for 200.000 kroner

Katja Slott står i aften frem i Kontant på DR og fortæller om, hvordan hendes Dankort blev lænset for 200.000 kroner.

- Jeg opdagede slet ikke de røde alarmklokker, siger den 25-årige kvinde til Ekstra Bladet, der med hendes egne ord har den udfordring, at hun er 'mindre begavet'.

Hun gik ud af skolen efter 9. klasse og er i dag tilknyttet et jobcenter, hvor det skal afklares hvilken type arbejde, hun kan overkomme både fysisk og psykisk.

Hendes triste historie er en del af et større sagskompleks ved Retten i Roskilde, hvor en vennegruppe på fem er tiltalt for at have bedraget 20 personer - hvor langt de fleste er psykisk handicappede. En af de fem er allerede idømt 18 måneders fængsel.

Vandt hendes tillid

Katjas mareridt begyndte i sommeren 2016, hvor hun kommer i kontakt med en mand via Facebook. Han bilder hende ind, at han hedder Elias, og de to aftaler at mødes på Roskilde Festival.

Elias vinder Katja Slotts tillid, og hun fortæller ham om sit liv og den situation, hun er som mindre begavet i en verden fuld af krav.

- Jeg fortæller, at jeg ikke har det særlig godt, og at jeg ikke har så mange penge. Han siger, at han gerne vil hjælpe mig økonomisk. Jeg har ikke haft nogen, der har været så søde over for mig og ville hjælpe mig økonomisk, så jeg falder i med begge ben, fortæller hun til DR.

Elias bilder hende ind, at han skal bruge en række personlige oplysninger for at kunne hjælpe, og Katja Slott ender med at udlevere pas, nem-id og sygesikringsbevis, som han kopierer.

Men før det sker, har han allerede overtalt hende til at købe otte nye mobiltelefoner.

- Jeg skulle købe telefonerne på afbetaling, og det skulle alle sammen være iPhone 6, husker Katja Slott.

Katja Slott håber, at andre kan lære at hendes sag. Foto: DR Kontant

Hvorfor købte du telefonerne til ham?

- Han sagde, at han ville hjælpe mig, hvis jeg hjalp ham - og den hjælp skulle være telefonerne, siger Katja Slott til Ekstra Bladet.

Siden finder hun ud af, at Elias har oprettet et Dankort i hendes navn, og med det har han blandt andet købt elektronik, tøj og smykker, oprettet kviklån og bestilt et benzinkort.

I alt har han brugt over 200.000 kroner på få dage.

Derfor står Katja frem

- Jeg troede, han ville mig det bedste, for det gav han udtryk for, siger den psykisk sårbare kvinde.

I dag kan hun godt se, at hun dumpede i med begge ben, og hun håber, at hun kan hjælpe andre ved at fortælle sin historie:

- Det er derfor, at jeg står frem. Jeg håber, at andre kan lære af det.

Der var naturligvis ikke dækning på det Dankort, som Elias oprettede i Katjas navn. Banken har indtil nu dækket de 90.000.

Elias var i øvrigt et opdigtet navn og til april skal Katja vidne mod ham i retten.

Se mere i Kontant på DR1 i aften klokken 21.00.

