Par chokeret: Fik ødelagt feriedrømmen

Kærestepar så frem til en dejlig ferie med 100 meter til en sandstrand. I stedet stødte de på en beskidt lejlighed, et ubrugeligt køkken og ingen hjælp at hente fra rejseselskabet TUI

- Hanen virkede ikke, og da der endelig kom vand ud, var det enten brændende varmt eller iskoldt. Det var altså umuligt at tage et reelt bad, siger 26-årige Mathilde, som havde bestilt en sommerferie til hotellet Antonios på Samos med sin 21-årige kæreste Emil.

En uges ferie skulle nydes, men det blev hurtigt vendt til en oplevelse, som kom bag på det unge par. Hvad der var beskrevet som en lille, hyggelig lejlighed af TUI, viste sig at være et snavset værelse med et selv-installeret ubrugeligt køkken.

Og da parret ville anmelde manglerne til TUI, var kommunikationen med selskabet nærmest ubrugelig.

- TUI's rejseguide var rimelig hurtig til at sige, at hun ville finde et andet sted til os. Så tænkte vi 'super', og ventede egentlig bare på det. Hvor vi efter nogle timer finder ud af, at vores sag slet ikke er blevet oprettet.

- Det føltes som om, at hvis de lod os vente længe nok, ville vi nok holde mund.

De 100 meter til stranden, som TUI havde lovet, var det essentielle for parrets ferieoplevelse. I stedet var der 250 meter ned til en havn. TUI anerkendte, at deres oplysninger var forkerte, og deres godtgørelse for stranden blev 1.200 kr.

Der var heller ingen hjælp at hente, da parret forsøgte at få en ny rejse.



- De blev ved med at sige, at de gerne ville hjælpe os til noget andet. Men alligevel var der ingen hjælp at hente, selvom vi gjorde alt for at finde en løsning. Det var vildt frustrerende.

Grundet den dårlige oplevelse besluttede Mathilde og Emil at tage det næste fly til Danmark efter blot en enkelt overnatning for egen regning.



- En meget trist hændelse på en ferie, som vi har set meget frem til og som var meget tiltrængt. Én ting er, at vi har ofret penge på selve opholdet, men det har også kostet os kroner og øre for en ferie vi aldrig fik, siger Mathilde.