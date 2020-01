Velbekomme: Menukort fyldt med fup

De seneste år er kokke blevet særligt dygtige til at formidle små, romantiske anekdoter om ærlige, økologiske råvarer høstet eller fanget i nærheden til glæde for lokalsamfundet, klimaet og så videre.

Men ofte har restauratøren ikke alene haft kokkehuen på, men også digterkysen.

I 2019 har Fødevarestyrelsen tjekket menukortene i 355 restauranter.

46 smiley-sanktioner

Det blev til 46 sanktioner for fup og fidus; Mange i den milde ende ved misbrug af beskyttede geografiske EU-betegnelser som parmaskinke, feta, parmesan og gorgonzola om almindeligt lufttørret skinke, hvide oste, revet hård ost og så videre.

Men 16 blev også straffet for andre menukort-løgne. Ekstra Bladet har fået aktindsigt i listen, hvorpå Brdr. Prices restaurant i Herning fremgår.

De påstod, at konventionel tysk kylling var dansk frilandskylling. Noget, som blev forklaret med et beklageligt leverandør-svigt.

Brdr. Fup: Sådan blev kunderne snydt på Price-restaurant

Et par hundrede kilometer nordpå i Hirtshals driver den prisvindende kok Ejvind K. Jensen med succes Restaurant Lilleheden lige ned til Vesterhavet.

Mester snød gæster

Han praler med, at ’det er – og har altid været – vigtigt for ham at hjælpe med at uddanne elever og støtte op om fagligheden i branchen. Derfor er Ejvind ofte ude på fagskolerne som censor til kokkeeksamenerne,’ skriver han om sig selv.

Men fremtidens kokke kan måske lære et par fupnumre af deres mentor, som i højsæsonen i juni i år blev afsløret i at snyde gæsterne.

Han påstod, at det billige snydeprodukt 'Cavi-Art’ var ægte kaviar.

Men Cavi-Art har aldrig set skyggen af fiskerogn. Det er en vegetabilsk efterligning, der fremstilles af havtang.

Konventionelle øko-laks

Ejvind påstod også i menukortet, at konventionel laks var økologisk, og at den danske ost var parmesan fra Italien.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk kan nogle restauratører have økonomisk fordel af at bruge billigere råvarer.

- Så derfor kan nogle blive fristet til at snyde, har rådets fødevarepolitiske seniorrådgiver Camilla Udsen udtalt.

Kokkefagets erfarne mentor restauratør Ejvind K. Jensen fuppede blandt andet ved at påstå, at immitatproduktet Cavi-Art var ædel, dyrt kaviar. Foto: Bent Bach/Nordjyske

Konfrontation: Jeg glemte et 't'

- Jeg havde blot glemt et ’t' i Caviart, og det er jeg nok ikke den første restaurant, der har glemt. Laksene blev tidligere af leverandøren beskrevet som økologiske, hvilket var en fejl, som blev rettet. Jeg havde blot ikke fået det rettet i menukortet, forklarer Ejvind K. Jensen.

Ejvind K. Jensen har ret i, at andre ophøjer falske havtangsekstrakt-produkter til ædlere delikatesser. Således påstod eksempelvis en restaurant på Vendsyssels østkyst, at førnævnte imiterede produkt var ægte lakserogn.

Ejvind K. Jensen lover, at han kun underviser fremtidige kokke i at efterleve reglerne.

Danske rabarber fra Polen

Den midtjyske producent af gourmet-is Kastbergs påstod, at han brugte 'klassiske danske rabarber' og 'intense danske havtorn' i lækkerierne, men det var løgn. Råvarerne kom fra Litauen og Polen, viste det sig, da Fødekontrollen granskede anprisningerne.

- På poserne fra min leverandør var et Dannebrog, som førte til denne misforståelse, som vi straks rettede, lover Joachim Kastberg, indehaver af Kastbergs.

Delikat dansk kødfup

Flere restauranter blev afsløret i at anprise billigt, udenlandsk kød som 'dansk' ribeye og så videre, men andre fuskede med kødtyperne. Nogle påstod simpelthen, at tarvelige udskæringer var eksklusiv Black Angus ribeye, hvilket altså var madfup.



Mange steder snyder ved at bruge imiteret krabbekød, surimi, som er lyserøde eller orangerøde stave med et hvidt indre lavet af sej eller kulmule og tilsat kunstige farve- og smagsstoffer, så nogle tror, at de får krabbekød i munden. Foto: Shutterstock

Billig krabbe-efterligning

Flere steder, eksempelvis et billigt kinesisk buffetsted på Fyn, påstod, at der var krabbekød i menuen.

Men i virkeligheden er der tale det langt billigere produkt 'surimi'.

- Jamen, der er ingen, der ved, hvad surimi er, lød undskyldningen fra restauratøren på Fyn.

Hjemmelavet løgne fra dybfrost

En del pizza-burger-shawarma-steder er særligt dygtige ud i discplinen at strikke hjemmelavede løgne sammen. Både pommes frites, brød og bøffer er tillavet ude bagved, påstår man, men i virkeligheden er det optøet, industrielt helfabrikata, afslører myndighederne igen og igen.

- Virksomheden skriver 'hjemmelavet bøf' i menukortet, men de får bøfferne hjem på frost fra Jensen's, opdagede Fødevarekontrollen eksempelvis under en kontrol i et pizzeria i Helsinge.

Pizza-manden lovede at ændre menukortet, men nølede med det.

