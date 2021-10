Danske OL-vindere klar til bane-VM

Den danske succesduo med Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen er med, når VM i banecykling senere i oktober løber af stablen.

OL-vinderne i parløb ved sommerens lege i Tokyo er således en del af det hold, landstræner Casper Jørgensen har udtaget til verdensmesterskabet, som afholdes i franske Roubaix.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Danmarks Cykle Union.

Derudover er de nyslåede europamestre i 4000 meter holdforfølgelsesløb - Rasmus Lund, Matias Malmberg, Carl-Frederik Bévort og Tobias Aagaard - også med.

Malmberg skal også køre omnium ved VM. Fredag vandt han EM-bronze i samme disciplin.

- Forventningen er, at holdløbet kører op til deres optimale, men vi arbejder ikke med en decideret resultatmålsætning, da det er svært at vurdere hvor stærke de andre nationer er. Det bliver dog nok meget svært at få en medalje, siger landstræner Casper Jørgensen i pressemeddelelsen.

- I omnium håber vi, at Matias Malmberg kan køre i top-8, hvilket vil være et flot resultat i dette hans første optræden ved et VM.

- I parløb går rutinerede Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen efter at vinde, men omvendt kommer vi også til velodromen med meget respekt for de andre nationer specielt et fransk par, som var meget stærke i Tokyo, og som nu vil være på hjemmebane.

Tobias Aagaard stiller ud over holdforfølgelsesløb også op i scratch og udskilningsløb.

På kvindelandsholdet har landstræner Mathias Møller Nielsen udtaget Amalie Dideriksen og Julie Leth til parløb. Duoen vandt OL-sølv i Tokyo og har mulighed for at tage metal i samme disciplin ved EM lørdag. Dideriksen stiller også op i omnium ved VM.

- Rytterne har haft en lidt roligere periode frem mod VM, sammenlignet med OL. Derfor forventer jeg heller ikke, at de kommer til VM med samme niveau, som de havde i Tokyo, siger Mathias Møller Nielsen i pressemeddelelsen.

- Når det så er sagt, har Julie og Amalie nu både vundet OL- og VM-medalje, samt blevet europamestre to gange. Derfor er det helt naturligt, at vi vil lægge taktikken efter at blive verdensmestre. Flasker det hele sig, er VM guld ikke urealistisk, men det kræver at begge ryttere yder deres absolut bedste.

VM finder sted fra 20. til 24. oktober.