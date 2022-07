Danske stjerner i svime: Tak, Danmark!

Vanvittigt. Fantastisk. De danske Tour-stjerner har nærmest ikke ord for den massive opbakning, de er blevet mødt med i løbet af tre etaper på de danske veje

SØNDERBORG (EKSTRA BLADET): Billederne er allerede gået verden rundt. Og med god grund.

Årets Tour de France-start i Danmark har nemlig været både overvældende og overraskende for de danske cykelstjerner, der har suset forbi den ene enorme mængde af mennesker efter den anden langs vejene på både Sjælland, Fyn og Jylland.

Det fortæller Mads Pedersen, der på trods af et skuffende resultat på tredje etape, ikke kan lade være med at smile over det, han har været igennem de seneste dage.

Foto: Jonathan Damslund

- Fantastisk. Det er en oplevelse for livet at få lov til at køre Touren i Danmark med fans og alle de mennesker ude på vejene. Det er noget, der vil være hos os alle sammen meget længe.

Og det er faktisk ikke kun de danske ryttere, der har været dybt imponeret, mener Mads Pedersen.

- Selv hvis du spørger ham her bagefter (peger på sin holdkammerat Jasper Stuyven, red.), så er det også noget, han vil huske. Så kun gode minder herfra.

Samme ordlyd kommer fra Danmarks helt store Tour-håb, Jonas Vingegaard, der sender en kæmpestor tak til alle dem, der med flag, trøjer og råb gjorde årets Tour de France til en helt unik et af slagsen for Jumbo-Visma-danskeren.

Jonas Vingegaard og Mads Pedersen har fået en oplevelse for livet med den danske Tour-start. Foto: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix

- Det er så dejligt, at jeg har fået lov til at opleve det her sammen med min familie. Det har bare været helt fantastisk de sidste tre dage, og vi skylder alle en kæmpe tak til alle danskere, der har været ude og heppe. Jeg vil i hvert fald gerne sige stort tak.

Fra sportsdirektørbilen har de tre danske Tour-etaper også været noget af en oplevelse, fortæller den tidligere cykelrytter Matti Breschel, der i dag er sportsdirektør hos EF Education.

Han er blæst bagover af det, han har set ud af bilruden.

- Det har overgået mine forventninger. Jeg er overrasket over at se den opbakning, der har været. Folk, der har stået og været så glade, siger han og fortsætter:

- Der har faktisk ikke været ti meter vej, uden der har stået et menneske. Det har været så vanvittigt. Helt, helt vildt. Fantastisk oplevelse.

Efter tre etaper i det danske land slipper Danmark nu Tour-feltet, der søndag flyver fra Sønderborg til Nordfrankrig. Herefter venter en hviledag, inde de tirsdag igen skal i ilden.

