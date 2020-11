Alene igen: Jesper Binzer stikker af

Jesper Binzer kan ikke sidde stille. Heldigvis.

Corona må føles som en isolationscelle for det forvoksede dampbarn, men han bryder ud af samfundsfængslet og redder sig selv med ’Save Your Soul’.

Det er anden gang, alfahanen fra D-A-D stikker af fra sit kobbel på egen hånd, og i forlængelse af den tre år gamle solodebut, ’Dying Is Easy’, understreger førerhunden, at han sagtens kan stå på egne ben.

Nu er det alvor: Binzer nægter at dø

I en alder af 55 genopfinder Binzer ikke ligefrem hverken rock’n’roll eller den dybe tallerken, men hvis ’Save Your Soul’ var keramik, så ville den holde til både en tur på gulvet og i opvaskemaskinen.

Veteranen har sans for genrens klassiske dyder, og sange som ’Premonition’ og ’Drown Waving’ er melodisk velfunderede, mens det er svært at fatte, der går evigheder mellem plader fra D-A-D, når frontmanden ryster riffstærke ’The Heart Will Find Its Way’ ud af cowboyjakken, som om han har et dusin mere i ærmet.

Den nøgne sandhed

Søren Andersen har produceret uden dikkedarer, men med lidt for meget teknologisk glans på et par skæringer. Det klæder Binzer bedre, når der dukker et støvet orgel op i baggrunden.

Vokalmæssigt byder han på det velkendte totalteater, og der bliver brølet, vrælet, knurret, jamret, råbt, hylet og skreget tilsat så insisterende entusiasme, at det nærmest virker naturstridigt, manden efterhånden er flippet ud på de skrå brædder i 35 år.

Binzer: - Treo har altid ret

Som albummets cover illustrerer, præsenterer Binzer både sin indre klovn og den nøgne sandhed. Det er mest det sidste.

Afsluttende ’The Price of Patience’ kan opfattes som et vink med et mikrofonstativ om, at hans tålmodighed med resten af D-A-D er ved at løbe ud.

Intet tyder dog på, at Binzer løber tør for lysten til at rocke lige foreløbigt.