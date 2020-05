Amatøragtige: Ulideligt jysk band

Velvet Volume: 'Ego's Need' (Mermaid/Sony) Ude 29. maj

Miss B. Haven blev kaldt Danmarks bedste pigeband i 1980’erne. Det tog de nu ikke som en ret stor cadeau, for der var reelt ikke andre.

Der er stadig forsvindende få kvindelige orkestre herhjemme, og Velvet Volume er ikke et af de bedste. Nærmest tværtimod.

De tre søstre fra Aarhus blev ikke ligefrem hvermandseje, da de udsendte debutalbummet ’Look Look Look!’ i 2017, og nu skræmmer trioen formentlig deres 14 fans væk med opfølgeren, ’Ego’s Need’.

Attitude har de nok af. Det kniber mere med talent.

Ingen melodier

Velvet Volume spiller planløst vrængende støjrock og melodramatisk postpunk med britisk accent, og deres enormt anstrengende stiløvelser er blottet for bæredygtige melodier, hooks og riffs.

Symptomatisk larmer titelnummeret, som det må have lydt, da pigerne sloges om slikskålen i kravlegården.

Den garvede rockproducer Nick Foss, der står bag blockbusters med D-A-D, Dizzy Mizz Lizzy og The Sandmen, får trods alt ingenting til at lyde af lidt, men Velvet Volume burde være blevet i øvelokalet et par årtier endnu.

Ganske bemærkelsesværdigt var der ikke en eneste kvindelig, dansk udgivelse på listen over de 100 mest streamede og solgte album herhjemme sidste år.

Til gengæld kan Velvet Volume ende med at have begået det værste album i 2020.