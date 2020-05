Befriende: Ingen pik og patter

Debutalbummet fra den danske rapper Sulka begynder med et par vers af ’Det var en morgen ved vintertid’ fra Højskolesangbogen.

Det er selvsagt ikke en helt almindelig indledning på en hiphopplade, men resten af ’Epoker’ er nu heller ikke helt normal. Heldigvis da.

I en tid, hvor Vestegnens talentløse Tessa stormer frem med vulgære klichéer sprøjtende ud af kæften, åbner Sulka munden som et tilbud til den tænkende lytter.

Bag kunstnernavnet gemmer sig 21-årige Alma Holm fra København. Bag mikrofonen gemmer hun sig ikke.

Kreativ Track

Den unge poet understreger, at man godt kan have nosser uden at rappe om pik og patter uafbrudt.

Sulkas ungdommelige rodløshed og trodsattitude fremstår autentisk, og man sporer en dybereliggende fortvivlelse i ætsende numre, hvor hun spytter linjer som ’antikvariat af uvidenhed’, ’kokain i madkassen’ og ’bagest i klassen og forrest i feltet’.

Apropos sidstnævnte så har hun allieret sig med Tue Track fra Malk de Koijn og meget andet godt. Kapacitetens produktioner lancerer Sulka i et for ham typisk kreativt og legesygt lydbillede, der forener old school og futurisme med durkdreven flair.

’Epoker’ savner måske nok de helt store numre, men til gengæld er der ingen svipsere på et relativt dystert album, som forhåbentlig indvarsler en lys fremtid for Sulka.

Og en ny begyndelse for dansk rap.