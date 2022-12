Birthe Kjær begår sabotage

Birthe Kjær udsendte sin første juleplade i år 1970 efter Kristi fødsel, og da befolkningen hverken er blevet træt af julen eller Birthe i de mellemliggende 52 sæsoner, fejrer hun nu atter, at tømreren fra Nazaret har fødselsdag.

Det foregår i form af albummet ’Juletid’. Kors det er trættende.

Højtidens hits udgør et tilbagevendende globalt kræmmermarked for musikindustrien, men man skal godt nok sparke sig igennem meget ragelse for at falde over noget af værdi i denne ofte så gudsforladte genre, hvor Birthe heller ikke bader sig i et glorværdigt skær.

’Juletid’ klinger hult af discount, og strygerne er sovset ind i billig sensisajser. De har aldrig hørt om violiner.

Uappetitligt tilbehør

Sæsonens gamle klassikere serveres på dåse med nyskrevne numre som uappetitligt tilbehør. Det mest smagfulde ved affæren er nærmest, at den trods alt først udkommer i december.

I Guds eget land kan de finde på at lancere julealbum i september, hvilket må kunne give de fleste en fornemmelse af forstoppelse, men nogle af Kjærs popmusikalske anretninger glider heldigvis nemmere ned end andre.



Veteranen fylder 75 næste gang, og selvom den tindrende fryd i hendes stemme uundgåeligt er aftaget, er hun stadig i stand til at synge ’O hellige nat’ og ’Glædelig jul’ med en stemmeføring, der er klar som en kirkeklokke.

Indpakningen er bare rædsom. Man savner den knirkende lyd af julestemning, Lars Lilholt fik ned i rillerne på sin juleskive fra 2020. ’Juletid’ knitrer af nylon.

Umulig at ødelægge

Duetter med juleeksperterne Martin Brygmann og Stig Rossen fremkalder ikke en ubændig følelse af næstekærlighed, og især sidstnævnte er jo blevet en slags permanent croonende julemand, der giver en lyst til at mure skorstenen til.

En sang som ’Når du ser et stjerneskud’ er umulig at ødelægge. Mange har forsøgt. Birthes forsøg er faktisk hæderligt.

Det ændrer dog ikke på, at hvis man ser et stjerneskud juleaften, så var det måske værd at ønske, at stjernerne holdt op med at lave ukristelige juleplader.

Som alt andet var julesangene meget bedre i de gode gamle dage.