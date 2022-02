Børnehavemusik til pensionister

Det er lige så umuligt at have noget imod ægteparret Keld & Hilda, som det er svært at holde af deres angiveligt sidste album. De er simpelthen så sympatiske, at de hele 40 gange er sluppet af sted med at udgive musik.



Hele Danmarks bedsteforældre har dog selv lovet, at det ikke kommer til at ske igen. Og det er jo da en formidlende omstændighed, at Hr. og Fru Senior-Danmark hermed vinker adjø til pladeproduktionen.



For 'Hele Vejen' kommer aldrig i mål med sin blanding af dvask dansktop, gangbesværede covers, malplacerede medleys og andet uopfindsomt fyld.



Venstrehånds-Shubidua

Hilda & Keld (som de retteligt burde hedde, men ikke hedder, fordi det jo er Keld, der trækker det musikalske læs) er selve symbolet på langtids-sammenhold og hygge-singalong for pensionister og personer uden kritisk sans.



Introsangen 'Jeg elsker dig', skrevet med venstre hånd af shubberne Hardinger & Thorup, kan måske skabe jubel på Sølund Festival, men tjek lige teksten:



Du er solen på en sommerdag. Og månen i min nat...

Ja, du er stjernen i mit univers. Du løser livets kryds og tværs

Hilda og Keld bliver begge 76 år næste gang. Har de da ikke selv noget levet liv at dele af, frem for at låne sig frem til ringe enderim og elendige klicheer?



Senildement nostalgitrip

Dansktoppen er ikke, hvad den har været.



Det beviser duoen i stor stil med hele fire medleys: 'Giro 413', 'Dansk Film', 'Four Jacks' og 'Kelds danske Grand Prix-vindere'.



De går sikkert an til plejehjemmets sommerfest, men kun fordi det netop lyder som et slags senildement nostalgitrip.



Man har hørt det hele før, bare bedre. 'Vejen hjem' lokker med ti nye sange', hvilket man skal være talblind for at tælle sig frem til.



Nyt, men gammelt

Det kan godt være, at det er første gang, at Keld & Hilda for eksempel synger 'Heartbeat', men den er stadig ikke ny. Og bedre med Buddy Holly.



Den slags er dansktop-publikummet typisk døve over for. At man har hørt det hele før, anses som genkendeligt på en tryg måde. Lidt ligesom, når børn gerne vil høre den samme godnathistorie igen og igen.



Man skal holde, hvad man lover. Det gælder også for Keld & Hilda.