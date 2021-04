Comeback: Det er ekstremt trist

Coco O.: 'It's a Process' (Sony) Ude 30. april

Coco O. har ikke travlt. Otte år efter sangerinden stod i spidsen for Quadrons sidste album, ’Avalanche’, er hun omsider klar med solodebuten ’It’s a Process’.

Processen har været lang for københavneren, men det er ikke kun hendes arbejdstempo, der er langsomt. Det er musikken så sandelig også.

Der er dømt sensibel tristesse i slowmotion, når Coco sensuelt synger om den store ulykkelige kærlighed med sårbarhed i stemmen og følelserne udenpå natkjolen.

Hun stillede op i ’Vild med dans’ for et par år siden, men der er ikke megen sus i skørterne på ’It’s a Process’, som kun byder op til kinddans.

Næsten funky

Cocos længselsfulde verden trækker på soul, jazz, R&B og pop i en noget endimensionel lydkulisse inspireret af Sade. I den svalende slipstrøm fra inspirationskilden har hun dog immervæk kreeret en flot dimension.

Sangskriverens kroniske hjertesorger er sat stilrent i scene med hjælp fra primært August Rosenbaum, der også medvirkede på Quadrons to album, men man er aldrig i tvivl om, at universet er Cocos helt egen vision, og hun svajer døsigt gennem ’Love Won’t Win’, så man får en klar fornemmelse af, at hun har tabt i kærlighedslotteriet.

Af og til fremstår ’It’s a Process’ ikke bare stille, men også stillestående. Sidst på pladen liver ’Soldier’ imidlertid lidt op i vemoden ved at kærtegne øregangene tilsat et beat, der næsten er funky.

Det har taget Coco otte år at lyde som sig selv, så vi skal nok ikke regne med, at hun ændrer sig radikalt lige foreløbigt. Det er der nu heller ingen grund til.