Dansk band hader det hele

Når man kalder sig Lifesick og udsender et album med titlen ’Misanthropy’ på pladeselskabet Isolation, så er det jo ligesom antydet, at vi ikke har at gøre med lalleglad calypsorap.

De færreste vil da også forveksle Lifesick med Gilli.

Lifesick eksekverer kompetent en nederdrægtig omgang metallisk hardcore, der gør en ende på enhver form for fred i Fredericia, hvor de kommer fra.

’Misanthropy’ er kvintettens tredje album, og man kan ikke beskylde sortseerne for at have udviklet sig på revolutionerende vis siden den intenst indædte forgænger, ’Swept In Black’ fra 2018.

Grumt og gustent

Lifesick er kort sagt stadig harmdirrende og grundigt trætte af alt andet end grumt og gustent hærg.

Den slags elsker de til gengæld, og det er svært at bevare pessimismen, når åbningsnummeret ’Wolf Among Rats’ sætter hjørnetænderne i højttalerne.

Riffstærke ’Idolising Crooks’ sparker døre ind uden at banke på først, mens ’Necessary Evil’ undtagelsesvis eksperimenterer med bandets stringente form ved hjælp af et akavet akustisk mellemspil.

Originalitet er ellers ikke noget, orkesteret belemrer lytteren med, men forbilleder som Slayer og Power Trip er desværre gået i døden, så det er bare herligt, at livsleden lever videre med Lifesick.