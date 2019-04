Dansk band skønt tilbage efter 23 år

Gangway: 'Whatever It Is' (RCA/Sony) Ude 5. april

Gangway er tilbage efter en pladepause på 23 år. Når man lytter til ’Whatever It Is’, føles det snarere som 23 minutter.

På godt og ondt er stort set intet ændret. Det er mest godt.

Gangway er fra en generation, hvor forbilleder som Pet Shop Boys og New Order tillod, at popmusik kunne være både begavet, underfundig og ironisk.

Det har trioen fra København taget med sig ind i det nye millennium, og det klæder dem i en tid præget af kyniske samlebåndshits, der er blottet for charme og varme.

Særlig fornøjelse

Gangway er måske ikke blevet bedre, men det meste andet er blevet værre siden sidst, så også derfor er det en særlig fornøjelse, at de er aktive igen.

’Whatever It Is’ indeholder en såre typisk stribe sange af Henrik Balling, hvis runde spydighed og excentriske tilbøjeligheder spreder personlighed på et album, der bare driftssikkert fungerer på et fundament af hæderligt håndværk.

Popbaskere som ’Colourful Combinations’ og ’See If I Care’ får ørerne til at blafre, mens ’Confident and Ordinary’ og ’Always Crying’ er troværdige bud på ballader.

Gangways sound fremstår ofte noget dateret og en sjælden gang decideret corny, men de har opdateret maskinparken på ’The Quiet Stairs’ og ’Exit’, hvor de leger med deres karakteristiske lyd og prøver grænser af ude i stratosfæren.

Først og fremmest er Gangway dog vendt hjem til det, der umiskendeligt er Gangway. Velkommen tilbage.