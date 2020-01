Dansk hitband: Stivbenede svindlere

Der er sket en hel del på rapscenen, siden Østkyst Hustlers i 1998 udsendte deres seneste album, ’Så hold dog kæft’.

Nu kæfter københavnerne op igen på ’Titusind timer’, og i en tid, hvor Gilli regerer, føles trioens comeback, som hvis tre gamle stoddere crashede et sodavandsdiskotek med gangstativ, seler og hængerøv.

Det er på en måde positivt ment.

I forhold til Gillis hjerteløse hitparade pumper der stadig blod rundt i kroppen på Nikolaj Peyk, Bossy Bo og Jazzy H. Sådan da.

Med rolig hånd

Rimsmedene er blevet ældre, og de skriver om rustskader i panikalderen med rolig hånd. Det er vedkommende på numre som ’Shit’, ’Lad mig være’ og forbavsende dystre ’Malstrømmen’.

Som helhed er ’Titusind timer’ dog et stivbenet udspil, hvor veteranernes blanding af Run-DMC og Shu-bi-dua ofte fremstår noget ufiks og fjoget.

Musikalsk er deres blegfunky stil mere The Antonelli Orchestra end James Browns orkester, men af og til rammer de et gedigent groove.

Markante danske rapnavne som Den Gale Pose og L.O.C. har mistet taget i den brede befolkning, og Østkyst Hustlers anno 2020 er også en anakronisme, der har fremtiden årtier bag sig.

Til deres ros forsøger de imidlertid at være relevante ved at se resterne af deres stampublikum i øjnene og sig selv i spejlet. Men med ordene fra en af deres landeplager fra forrige årtusinde så bliver det til for lidt.