Dansk legende er afdanket

Miraklernes tid er forbi for sangskriveren Sebastian, der fremstår affældig på endnu et planløst album

Sebastian bliver 72 i december, men alderen kan ikke få den virkelystne veteran til at sætte tempoet ned.

Det kan corona heller ikke.

Han skrev og indspillede ’Tidløs erindring’ under pandemien, men det får nu ikke indholdet til at smitte.

I forlængelse af Sebastians mange foregående udgivelser er albummet en kaotisk og kikset omgang, hvor resterne af kapacitetens grundliggende musikalitet og melodiske sans maltrakteres i ualmindeligt corny arrangementer.

Det er hovedløst, planløst og mest af alt bare smagløst, men som altid er der mindst en lille perle i spillemandens mudderpøl, og denne gang er det pladens eventyrlige titelnummer, der lyser op i pløret.

Ellers går det enten galt eller helt galt.

Stemme savnes

På ’Hjerte i et galehus’ forsøger han at stable et groove på benene, men resultatet er som Paul Simons ’Graceland’ serveret af motorisk udfordrede pensionister.

En skæring hedder ’Kill Your Darlings’, og det gør han gerne, men det er nu meget godt set, at Sebastian twister Bob Dylans ’Corrina, Corrina’ om til ’Corona corona’.

Troubadourens forsøg på at være frisk og finurlig munder desværre også ud i uhyrligt blævrende ’Corona Homework Habit’ og ’Hvorfor er man ikke bare selvfed’, der falder ubehjælpsomt til jorden som dårlige vittigheder på en aften, hvor man bare vil hjem.

Sebastian har aldrig haft en stor stemme. Nu har han slet ingen. Og de kandiserede korsangerinder, der smyger sig om den falmede stjerne, får ham blot til at fremstå endnu mere affældig og latterlig.

De finder forhåbentlig snart på en vaccine mod dårlig smag.