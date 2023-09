Dansk popstjerne helt afklædt

’Det her er nok det mest autentiske, jeg har skrevet,' udtaler Coco O. i forbindelse med udgivelsen af ’Sharing is Caring’.

Hun kunne have udeladt ’nok’. Albummet er et bemærkelsesværdigt usminket og nøgent selvportræt.

Sangerinden, der slog igennem i Quadron, har tidligere været hudløs, men på sit andet soloudspil lukker hun helt op til knogler og hjertekule.

Københavnerens form er fortsat flydende med blødhoftet soulpop og drivende sensualitet. Teksterne er anderledes konkrete og direkte uden at miste poesien.

Gravid til tiden

Intime ‘Someone Younger’ og ‘Fertile Feelings’ handler om hendes hunger efter at blive gravid.

På førstnævnte kan den 36-årige mærke, tiden er ved at løbe fra hende. På sidstnævnte spørger hun inderligt: ‘Why is it so difficult to make something so natural?’.

Annonce:

Sangerinden på NorthSide i fjor - hun giver klubkoncerter i København og Aarhus i oktober. Foto: Per Lange

Musikken er også naturlig. Coco O. samarbejder igen med producer, sangskriver og pianist August Rosenbaum.

Parrets døsige grooves er udtryk for diskret minimalisme, men den indtagende vokalist giver pladens skeletagtige arrangementer kød og blod.

Intet overflødigt

Alt overflødigt fedt og fyld er skåret væk, men trods en spilletid på under 24 minutter formår Coco O. at levere varen. Og udlevere sig selv. Det er dristigt og vedkommende.

Hendes omdrejningspunkt er stadig den store, svære kærlighed, som for en gangs skyld er let på den labre åbner, ’Many Ways’.

Men Coco O. synger også om at tage stoffer om onsdagen på småjazzede ’Sober Glow’ og begræder verdenssituationen til sidst med Marvin Gaye-lignende ’Watching the News’.

Modsat verden har hendes musik aldrig haft det bedre. I øm sårbarhed har Coco O. fundet styrke til at overgå sig selv.