Danske dæmoner brænder igennem

- Der er kraft i det onde! lyder en replik i Carl Th. Dreyers dystre hovedværk ’Vredens dag’.

Det københavnske metalband Slægt genbruger linjen i nummeret med samme titel, og nu befæster bysbørnene i Demon Head, at der er noget om snakken.

Den lyssky kvintet er mere dæmonisk end nogensinde på deres tredje album, ’Hellfire Ocean Void’. Samtidig har Demon Head aldrig lydt mere kraftfuldt.

Bandets dunkle blanding af betonrock og heavy metal slår gnister på pågående ’The Night Is Yours’ og episke ’In the Hour of the Wolf’, mens djævleynglen fremmaner flere nuancer af sort på afsluttende ’Mercury & Sulphur’, der strækker sig over mere end otte minutter.

Demon Head laver musik med vampyrtænder, men Marcus Ferreira Larsens halsløse galpen er ofte skræmmende på den forkerte måde, og generelt savner man et mere uafrysteligt bid i gruppens riffdominerede kompositioner, hvor ambitionerne overstiger evnerne.

Ikke desto mindre fremturer bandet med en smittende bravur midt i al deres flintrende vanvid og heroiske guitarfræs, så man er ganske godt underholdt, når de tager favntag med selveste djævelens musik.

Det onde mister ikke kraften i næverne på Demon Head.