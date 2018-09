De vælter den danske musikscene

Slægt mindede om fire glubske hajer i den danske andedam, da de i fjor udgav vildt opsigtsvækkende ’Domus Mysterium’, som Ekstra Bladets kårede til årets album.

Nu lugter den unge metalkvartet fra København blod igen.

Se også: Ædelmetal fra dansk djævleyngel

Slægts flintrende nye udspil, ’The Wheel’, savner forgængerens nybrud og overraskelsesmoment, men skiven cementerer, at bandet besidder en kombination af ambitioner og evner, der er sørgeligt sjældne herhjemme.

Gruppen bestyrker sin heroiske, poetiske og nærmest ariske sammensmeltning af klassisk heavy metal og apokalyptisk black metal på syv episke sange, der kompetent stræber efter en mere komprimeret og effektiviseret pondus end hedningenes gamle repertoire.

Stridsmænd på togt

Oskar J. Frederiksen brøler stadig som en sadist med støvlerne i skærsilden, mens frontmandens seksstrengede dueller med leadguitaristen Anders M. Jørgensen slår gnister i en grad, så det nærmest minder om fægtning med elspader.

Som luftguitarist skal man være i god form hjemme i stuen for ikke at miste pusten i Slægts riffgale og ivrigt galoperende univers, hvor slagsangen ’Perfume and Steel’ er et herligt selvportræt af gæve stridsmænd på togt.

Se også: Sensation: Dansk band i verdensklasse

I forlængelse af ’Domus Mysterium’ benytter stortalenterne atter akustiske intermezzoer, men der er også en nyskabelse på ’The Wheel’ i form af strygere, som giver højromantiske ’Gauntlet of Lovers’ et overjordisk præg.

Slægt er stærkt tilbage. De har bidt sig fast.