Efter 56 år: Slut med Gnags?

Gnags blev dannet i 1966 og er nok landets ældste popband.

Der er stadig liv i spillemændene, men ’På ryggen af en drøm’ klinger ud som et afdansningsbal i en dansk kulturinstitution.

Veteranerne rejste sig efter en længere dvale i 2015, og med studiealbum nummer 24 afslutter de officielt en trilogi, der begyndte med vellykkede ’Nørd’ fra 2017 og desværre fortsatte med ’Robot ’n’ Roll’ to år senere.

Ifølge gruppens pladeselskab vides det ikke, hvad fremtiden bringer, men sikkert er det i hvert fald, at Gnags lyder som Gnags, når de atter forsøger at forene Jylland og Jamaica.

Klangflad affære

Nostalgiske ’Hvis jeg fik en chance igen’ flimrer i skæret fra karrierens solnedgang, og oldtimerne giver stafetten videre på ’Sig til alle bands’ene’.

Peter A.G. fylder 70 i december, men helt naturstridigt fremstår sangeren fortsat som en lykkelig spastiker, der beriges af en noget nær barnlig sanselighed.

Frontmanden hælder igen danskvand i håret landet over den forestående sommer. Foto: Casper Dalhoff

Han boltrer sig til tonerne af hofteswingende dancehall på dynamiske ’Selvuptown’. Generelt er pladens klodsede, klangflade og nærmest corny produktion dog et gevaldigt benspænd for Gnags’ gerning, som kommer til at virke unødigt outdated.

Horace Andy har lige bevist, hvordan moden reggae bør lyde på ’Midnight Rocker’. Gnags beviser, hvor overmoden popreggae ikke bør lyde.

Undtagelsesvis smitter den syrede pandemiblues ’En sær drøm at vågne op fra’, men ’På ryggen af en drøm’ bærer præg af at være et påskud for at komme på landevejen til sommer, hvor de nye sange utvivlsomt vil lyde markant bedre.

’Vi vil gerne slutte af med et trut i overflødighedshornet’, udtaler Gnags i forbindelse med udgivelsen.

Det minder mere om luften, der går af en ballon.