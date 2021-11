Enerverende: Kiksede for evigt

Volbeat: 'Servant of the Mind' (Vertigo/Universal) Ude 3. december

Intet varer for evigt og alting har en ende, som Shu-bi-dua jo så rigtigt sang.

Det gælder også Volbeats enorme popularitet.

Bandets to år gamle ‘Rewind, Replay, Rebound’ floppede i forlængelse af flere internationale successkiver, og aktuelle ’Servant of the Mind’ fremstår som en opfølger, hvor sjællænderne ikke rigtigt kan finde ud af, om de vil lefle for håndboldtilskuerne eller metalpublikummet.

Det bliver til lidt af hvert og ingen af delene.

Sange som ’The Sacred Stones’ og ’Becoming’ er udstyret med tiltrængt tyngde, og der riffes godt igennem på ’Shotgun Blues’ og ’Say No More’, men Volbeat har en uheldig tendens til at spænde ben for sig selv med fadølsomkvæd, som er lige til en landskamp i Jyske Bank Boxen.

Volbeats ottende album er indspillet med deres mangeårige producer Jacob Hansen. Foto: Ross Halfin

Kvartetten forsøger at variere deres gyngende trummerum i form af saxofon på poppunkede ’Wait a Minute My Girl’, mens ’Step Into Light’ nyder godt af surflignende twang.

Volbeat lyder imidlertid som Volbeat lige meget, hvad de gør. Det er det gennemgående problem på ’Servant of the Mind’, der kun halvhjertet forsøger at ruske op i d’herrers trivielt kiksede sound.

Michael Poulsens galpende vokalstil bærer en stor del af skylden for orkesterets bøvede fremtoning, og skiftevis serverer han atter pinefuld poesi som en mopset havenisse, den svenske kok fra ’The Muppet Show’ og forbilledet James Hetfield.

Gruppen burde lave instrumentale album. Så ville vi også slippe for flere akavede gæstesangere. Stine Bramsens indsats på ’Dagen før’, der er et desperat mislykket forsøg på at få et hit, kan få en til at savne Johan Olsen.

Volbeat er tilsyneladende enerverende for evigt.