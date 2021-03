Erotisk dansk band er sensationelt

Chinah: 'Feels Like Forever' (Chinah/The Orchard) Ude 19. marts

Fremragende danske album er efterhånden en sjældenhed. Fremragende danske popalbum er endnu mere sjældne.

Sensationelle Chinah har dog begået et af slagsen.

Trioen fra København albumdebuterede i 2018 med pirrende ’Anyone’, men gruppens tågede blanding af elektronisk pop og hvid R&B får et markant løft på den aldeles forførende og anderledes velfunderede opfølger, ’Feels Like Forever’.

Chinah er blevet bedre sangskrivere, og deres ubesværede melodiøsitet udstyrer materialet med besnærende og suggestiv appeal.

Fine Glindvad fra Chinah i tilbagelænet stil under en koncert på hovedstadens Hotel Cecil. Foto: Thomas Borberg

Bandets døsige sound kan nærmest opfattes som et stilfærdigt oprør mod tidsånd og tempo anno 2021. Hvis ellers de gad gøre oprør.

Frontkvinden Fine Glindvad synger flirtende, intimt og tillokkende, men også så tilsyneladende uanfægtet, at hun formentlig ikke ville hæve et øjenbryn, hvis kollegerne Simon Andersson og Simon Kjær smed tøjet i øvelokalet.

Det lille orkesters blå og drømmende toner er ladet med erotik og søvnløse nætter, men melankolikerne besidder også intimiderende og urovækkende kvaliteter, der giver rigt varierede og fortættede ’Feels Like Forever’ en særlig indre spænding og intensitet.

Chinah er næsten for dygtige og dragende til at være danske. Man fristes til at sige, de har international klasse, men international popmusik er sjældent så besættende.