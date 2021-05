Farvel fra en skøn pensionist

Lars H.U.G. var bedre til at lave pop, end han er til at være pensioneret.

Efter veteranen trak sig tilbage i 2016, er han glimtvis dukket op flere gange til blandt andet fødselsdage, ’Fællessang’ og ’Toppen af poppen’.

I en alder af 67 minder H.U.G. nu om, hvorfor vi savner ham med en omfattende vinylboks, der prangende præsenterer hans sidste offentlige koncert - indtil videre i hvert fald - der fandt sted i hovedstadens Store Vega i september 2016.

Udgivelsen indeholder en bog med københavnerens tekster og illustrationer, og den forener dermed hans passion for både popmusik og popkunst.

Nogenlunde plet

Anarkistens bedste sange er også kunst, men vi skal igennem numre fra hans mildt skuffende comebackalbum, ’10 sekunders stilhed’, og easy listening tilsat akavet engelsk, der er svær at lytte til, før H.U.G. flasher formatet med perlerne ’Blidt over dig’ og ’Natsværmer’.

Skønne versioner af ’Solen er så rød mor’ og ’Elsker dig for evigt’ imponerer ligeledes, mens pragtfulde ’Mon vi kan reparere dig’ er en titel, som henleder opmærksomheden på, at perfektionisten vist har pillet ved liveoptagelsen.

Lars H.U.G. og Peter Peter, som er fælles om en markant fortid i punkmiljøet. Foto: Mogens Flindt

Backingbandet, der består af blandt andre guitaresset Peter Peter, leverer en duelig indsats, men man savner den sidste grad af euforisk overskud og fløjtende lethed fra triumftoget med ’Blidt over dig’ i 1992.

En salve Kliché rammer nogenlunde plet, inden det hele slutter med lidt af en maveplasker i form af uspændende ekstranumre.

Boksen fungerer som et nostalgisk mindesmærke over en særlig drømmer, som tænkte langt ud af boksen, men den er desuden en understregning af, at det nok var meget godt, manden fra toppen af dansk pop trak stikket.