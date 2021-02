For latterlig: Afstumpet tumpe

Brancos andet soloalbum, ’Baba Business 2’, har holdt førstepladsen på top 40, siden det udkom 1. januar.

Og hvad kan vi så lære af det? Ikke andet end at danskerne har dårlig musiksmag.

Dansk gangster smadrer det hele

Nu relancerer rapperen allerede værket i en såkaldt ’deluxe edition’, hvilket er en betegnelse, der står i skærende kontrast til det discountprægede indhold.

Lige meget hvor mange millioner han rimer om, så lyder det billigt.

Laid back med Lukas

Den nye version indeholder fire ekstra sange. Tre af nyhederne er bare mere af det samme bøvede machobavl, men Brancos aktuelle single med Lukas Graham, ’No Evil’, skiller sig ud som en tilbagelænet ørehænger med christianitten på et stort omkvæd.

Efter flere flops har Lukas efterhånden mere brug for Branco, end Branco har for Lukas. Musikalsk nyder Branco dog godt af Lukas.

Resten af ’Baba Business 2’ er stadig primært tumpet.

Den snøvlende rapper er Albertslunds svar på 50 Cent, og hans flow er ofte lamt, som var han totalbedøvet i ansigtet efter et tandlægebesøg.

Calypso iført bøllehat

Branco er naturligvis frygtløs. Han er heller ikke bange for at fremstå corny, latterlig og afstumpet, når han reflekterer over skejs, skøger, skydevåben og stoffer.

’Fløj fra Copenhagen City til min ejendom i Santorini/Og vi stopper fucking ikk' til jeg har fly og ka' hop' ind i’, lyder det blandt andet.

Der er undtagelsesvis lidt power i ’Young & Dangerous’, og ’Feelings’ er faktisk forbavsende dynamisk.

Læs om Brancos kriminelle fortid i bandemiljøet her (+).

Brancos selviscenesættelse som svært bevæbnet gadekriger er imidlertid en nærmest bizar modsætning til store dele af albummets harmløse calypsopop iført bøllehat.

På patetiske ’My Lord (Et brev til mine børn)’ forvandler den hårdkogte gangster sig pludselig til blød familiefar og beder Vorherre om hjælp, men hverken den almægtige eller Lukas kan redde ’Baba Business 2’.