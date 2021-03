For plat: Christopher fornærmer

Det er efterhånden ti år siden, Christopher debuterede med singlen 'Against All Odds'.

Mod alle odds er han her endnu. Og i en alder af 29 nægter popdrengen stadig at blive en mand. Christopher udgiver pladder. Ikke plader.

Ikke så ringe: Sjov med blondinen

På 'My Blood' udviser han atter en nærmest fornærmende mangel på ambitioner om at gøre en forskel.

Det er popmusikalsk metervare renset for personlige kendetegn, og i alarmerende grad savner sangene den charme og energi, som den evigt smilende entertainer trods alt tilfører på scenekanten.

Lukas Bieber

Amagers pendant til Justin Bieber er en banaliseret version af i forvejen ikke ligefrem sofistikerede Coldplay på 'Fall So Hard', mens 'Lovechild' er Lukas Graham light, selvom christianitten jo er letbenet nok i forvejen.

'My Blood' mangler afgørende hooks og melodier til at berettige den totale mangel på originalitet, men der er immervæk et vist drive over 'Ghost', og titelnummeret er habil, bleg R&B.

Christopher begår løftebrud

Selv højdepunkterne er imidlertid glemt hurtigere end en vinder af 'X Factor'.

Christopher opfordrer menneskeheden til at sigte højere på gospelhymnen 'Aiming'. Selv skyder han sig atter i foden med den laveste fællesnævner.