Fransk flirt: Skønt sidespring

Titelnummeret på Peter Sommers nye album, ’De uforelskede i København’, minder i betænkelig grad om TV-2.

Men bortset fra det er skiven nok den garvede skanderborgensers mindst jyske udspil nogensinde.

Peter Sommer tager et sidespring med amerikansk country og særligt fransk chanson, og anstrengelserne stikker dybere end en flirt på sange om kvalerne ved den store kærlighed.

’De uforelskede i København’ er den egentlige opfølger til svage ’Stærk strøm hen over ujævn bund’ fra 2020, hvor troubadouren padlede i et noget uopfindsomt dødvande.

Han satte et flot punktum for karrierens første kapitel ved at genindspille sine stærkeste sange på sidste års afdæmpede ’PSPHPT’, og ’De uforelskede i København’ føles som begyndelsen på et nyt eventyr for den litterære sangskriver.

Tomme hjerter

Peter Sommer er stadig umanerligt god med ord, men når han på ’Thème de la Cigarette’ proklamerer, ’Jeg trækker vejret gennem gløden og inhalerer døden’, minder det om det, Bob Dylan kalder ’fælden ved nemme rim’.

Som vokalist har den vidtfavnende poet sine begrænsninger, så det er en forfriskende opfindelse, at sangerinden Selina Gin tilfører skøn sødme til hovedpersonens knastørre stemme på flere numre.

Pianoballaden ’Verdens mindste dør har aldrig været større’ emmer af fyldte askebægre og tomme hjerter, mens strygerindsmurte ’Det korte svar’ næsten er soul

Vemodet er bare vidunderligt på ’Din idiot (Jeg skulle have været din idiot)’ og ’Vi kender ikke hinanden mere’.

Peter Sommer er til at kende. Han er bare ikke, som han plejer.