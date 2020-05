Fupnumre: For smarte til Danmark

Phlake: 'The Illegal Download of Your Soul' (No3/Sony) Ude 15. maj

Det er en fornøjelse at lytte til Phlake. De er næsten for gode til at være danske.

Makkerparret fra Albertslund fortsætter den gode stil på internationalt niveau med succeskarrierens tredje album, ’The Illegal Download of Your Soul’, der som forgængerne kæler for øregangene i form af laber R&B og blød soulpop.

Phlake udvikler sig ikke afgørende denne gang, men et herligt påfund er en nyskabelse for både duoen og musikverdenen.

På en stribe singleforløbere har sangerinden Mercedes the Virus medvirket, og den mystiske skikkelse synger såmænd med på alle albummets numre.

Duet med sig selv

Først torsdag aften blev det dog afsløret, at det er Phlakes egen frontmand, Mads Bo Iversen, der gemmer sig bag det pirrende kunstnernavn.

Hans kompagnon, producer Jonathan Elkær, har simpelthen manipuleret sangerens stemme, så det fremstår, som om Iversen synger duet med en kvinde.

Phlake integrerer tricket gnidningsfrit i deres karakteristisk, døsige sound, og de får endda komik ud af det på ’Breathe U In’, hvor en lettere hysterisk Mercedes the Virus skælder Iversen ud.

’The Illegal Download of Your Soul’ er gennemarbejdet og driftssikker som en blanding af Nik & Jay og Laid Back. Tilbagelænede er Phlake i hvert fald på en nærmest overlegen facon, de sagtens kan tillade sig.

Gutterne er bare dygtige. Og smartere end langt de fleste herhjemme.