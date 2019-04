Gnags svigter: Slingrer nedad

Det gamle poporkester svinger i stedet for at swinge på småsjusket album med et par flotte sange

Gnags fik et hæderligt comeback i 2017 med ’Nørd’, der kom efter ni års pladepause.

Nu er veteranerne allerede klar med nyt album, og det er gået for stærkt. Sådan lyder det i hvert fald.

’Robot ’n’ Roll’ er en titel, der ikke rigtig swinger, og det gør musikken heller ikke.

Se også: Gnags er tilbage: De milde kaniner

Åbningsnummeret ’Når robotterne kommer’ er symptomatisk en stivbenet omgang rockfunk, som lider noget under et klassisk jysk rumklangslydbillede, Gnags ikke har pillet meget ved, siden de luftede ’Den blå hund’ for 35 år siden.

Bandet synger om egen fortid, hvilket fremstår noget bagstræberisk, men flere sange afslører, at de har en fremtid. Eller i hvert fald nutid.

Mistænkt for tyveri

Vemodige ’Dagen var fuld af forventning’ duperer med så flot en melodi, at man kan have dem mistænkt for tyveri. Fornøjelsen får en brat ende, da en malplaceret guitarsolo af Per Chr. Frost umotiveret skærer gennem skønheden.

Peter A.G. synger om forurening på ’Syndflod af plastik’ tilsat et plastikagtigt reggaebeat, og uden der helt går Annisette i den, sidder man tilbage med en tom fornemmelse af, at hippiens rimordbog næppe kommer til at redde verdenshavene.

Se også: Gnags' swingerklub er åben igen

Bandet strinter også i modvind, mens de spidder kendiskulturen på ’Berømmelse’, der dog balancerer ret behændigt på et attraktivt groove.

Afsluttende ’De berømte sidste ord’ bliver i hvert fald ikke berømt, men inden Gnags når så langt, minder de lige om deres gammelkendte kvaliteter i form af ’Sand i mine lommer’, som man ikke kan stå stille til.

Engang slingrede de ned ad Vestergade. Nu slingrer de bare.