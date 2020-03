Heftigt: Dizzy skider på det hele

Når et bands pladesalg skrumper, så er fordelen, at forventningerne bliver mindre og friheden større.

Det benytter Dizzy Mizz Lizzy sig af på forbavsende ’Alter Echo’, som ikke forsøger at komme i radioen. Nærmest tværtimod.

Efter gendannelsen i 2014 udsendte de to år senere vellykkede ’Forward in Reverse’, der dog slet ikke nåede ud til alle de danskere, som troppede op til københavnernes kæmpekoncerter.

Publikum kom for nostalgien, og de kommer næppe til at høre ’Alter Echo’. Det er ærgerligt, for det er endnu en gedigen skive fra et orkester, der er langt bedre nu, end da de surfede på toppen af den grønne bølge i 1990’erne.

Frontmand Tim Christensen har de senere år optrådt iført T-shirts med diverse metalbands, og Dizzy Mizz Lizzy har aldrig tidligere været heavy som på ’Alter Echo.

Ofrer melodiøsitet

Trioen ofrer i nogen grad den velkendte melodiøsitet til fordel for anderledes riffbaserede grooves og progressive strukturer i et skælvende, bombastisk lydbillede, hvor tonen er mere dyster og bister.

Ingen vil nogensinde blive bange for Dizzy Mizz Lizzy, men gutterne viser tænder og biceps på monstersange som ’In the Blood’ og ’California Rain’, mens guitarsoloerne slår gnister under ’Boy Doom’ og ’The Middle’.

Christensen holder nok stadig meget af The Beatles og Black Sabbath. Nu hører han åbenbart også en del Mastodon.

Der er med andre ord langt til ’Love is a Loser's Game’. Det er imidlertid ikke det eneste, der er langt.

Albummet slutter med 25 minutter lange ’Amelia’, som næppe spilles i fuld længde på ret mange lokalradioer.

Dizzy Mizz Lizzy er vist ligeglade. De har bare lavet den plade, de brændte for.