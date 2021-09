Heldigvis ikke til at kende

Håbefulde danske musikanter er gennem generationer rejst til Los Angeles for at jagte den forjættede drøm. Men i stedet for at få berømmelse har de som oftest bare mistet deres personlighed.

Hvis de ellers havde sådan en.

Mads Langers personlighed er jo lidt til den kedelige side, så det klæder ham egentlig med en international musikalsk makeover på ’Where Oceans Meet’, hvor han er sovset godt ind i radioleflende anonymitet.

Jyden er endnu en af de nymodens sangskrivere, der ikke skriver sine egne sange selv, men i ledtog med hitmagere som blandt andre Evan Bogart og Stuart Crichton kan han jo sagtens.

Svulstigt antræk

De småfunky popslaskere ’Lightning’ og ’Hanging with You’ fungerer efter hensigten, og det kompetente håndværk munder også ud i tiltalende melodier, der gennemstrømmer ’Puppet Show’ og ’21:4’.

’Stop Me’ lyder som et boyband, der kun har et medlem tilbage, og er det for meget at forlange, at en mand på 37 laver voksenmusik? Ja, det er det åbenbart.

’Lost Highway’ vil aldrig blive forvekslet med countryklassikeren, som bærer samme titel, og ’Where Oceans Meet’ minder måske ikke overraskende mere om Christopher end Kris Kristofferson.

Det er musik, der får forbilledet John Mayer til at fremstå macho, men i et elektronisk og fyldigt på grænsen til svulstigt antræk forsvinder sangeren fra Skive mageligt ned i popverdenens identitetsløse andedam.

Han skal nok blive stor i Asien.