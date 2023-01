Helt væk: Ophørsudsalg

Det er mindst syv år siden, Lukas Graham flyttede sin musik fra Pusherstreet til Strøget og Hollywood Boulevard.

På ’4 (The Pink Album)’ er christianitten længere hjemmefra end nogensinde, og det virker, som om han har mistet både stedsansen og sig selv.

Han er helt væk.

Pladen er pladder. Det er musik, hvor købmandskabet helt har overtaget kunsten.

Uden kendetegn

På præmisserne fungerer størstedelen af produktets 11 sange, men præmisserne er, at materialet ikke må have personlige kendetegn, og det skal kunne spilles i radioen uden at fornærme nogen.

Hører man musik som andet end lydtapet, vil man dog nok blive fornærmet over numrenes kyniske strømlinethed.

Texanske Khalid er på gæstelisten sammen med landsmændene G-Eazy og Mickey Guyton. Foto: Warner

Annonce:

’4 (The Pink Album)’ kunne ikke blive mere pletfrit, hvis det blev sendt på renseri og siden fik en tur med et dampstrygejern.

I Lukas Grahams stadigt mere desperate jagt på en ny ’7 Years’ samarbejder han atter med internationale hitmagere, som anonymiserer ham i en grad, så selvom han hoppede på lytteren, mens han sang, ville man ikke kunne mærke musikken.

Herrens Mark

Albummet slutter med fire ballader, der føles som at gå i søvne mod nødudgangen, men inden det bliver dødtrist, er der faktisk livstegn et par steder.

Åbningsnummeret ’Stay Above’ og ’All Of It All’ rummer klare håndværksmæssige kvaliteter, mens ’By the Way’ strutter på et dynamisk groove.

Sidstnævnte er det ene af kun to numre, som Lukas Grahams andet officielle medlem, Mark ’Lovestick’ Falgren, spiller med på, og mens forestillingen om, at solisten er et band, efterhånden er en farce, så er musikken ved at være latterlig.

Det er længe siden, Lukas Graham begyndte at sælge ud. ’4 (The Pink Album)’ er lyden af hans ophørsudsalg.