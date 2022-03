Hitmager: Han er hurtigt glemt

Andreas Odbjerg har en fortid som medvirkende i både ’X Factor’ og ’The Voice’, og der er da også en hel del talentshowsmusik over hans debutalbum, ’Hjem fra fabrikken’.

Men fynboen besidder immervæk mere talent end den gennemsnitlige deltager, så flere af skivens sange kunne snildt vinde weekendens Melodi Grand Prix.

Der skal heller ikke meget til, vil man vide, hvis man har smuglyttet til rædslerne.

Odbjerg har vist nærlyttet til Burt Bacharach og Bee Gees, og der er tilmed lidt bleg blaxploitation over groovy ’Stempler ud’.

Gutten har lært håndværket på Rytmisk Musikkonservatoriums sangskriverlinje, hvor man åbenbart ikke går synderligt op i originalitet, men de senere år har han været med til at skrive hits for Lord Siva, Drew Sycamore og Tobias Rahim.

Let forgængeligt

Efter en stribe singler springer han nu ud med sit første album. Det foregår med faldskærm, hjælp fra andre hitmagere og et let forståeligt og lige så let forgængeligt popudtryk.

Odbjerg er 34 år, men hans diskofile sange er ofte udstyret med en barnagtig naivitet, der gør eksempelvis ’Facebook’ og ’Business’ ret enerverende.

Det er til tider snarere MGP end Melodi Grand Prix.

Falsetsangerens uskyldige tone er omvendt en gevinst for den håbefulde ballade ’I morgen er der også en dag’, mens også ulykkelige ’Blev du fanget af noget?’ strejfer modtageren med nærvær.

Det er vindermelodier blandt numre, der savner x-faktor, og i længden føles det korte album lidt for meget som en fredag aften foran flimmeren, man hurtigt glemmer.