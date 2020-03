Hugo blotter sig: Midt i et mareridt

Blot en uge efter Hugo Helmig udsendte sit debutalbum, 'Juvenile', sidste forår, endte han i detentionen. Og som topstof i medierne.

Choknyheden om jydens vanvids-nat overdøvede hans musik, så de færreste opdagede vist, at 'Juvenile' var forbavsende flot pophåndværk. Samt at Hugo tilmed sang om sine problemer med kokain.

Det fortsætter han med på det imponerende minialbum 'Lulu Vol. 1', hvor alle seks sange handler om misbruget, uden udgivelsen dog føles som en regulær konceptplade.

Hugo er vokset med opgaven. Han er blevet mere selvsikker og udtryksfuld som sanger, og det ambitiøse lydbillede får debuten til at minde om en demo.

Der er kort sagt sket noget. Også musikalsk.

Håb og humor

Det 21-årige stortalent flirter mere med hiphop og R&B i samarbejde med producer og sangskriver Emil Falk, der også var hans primære sparringspartner på 'Juvenile'.

Isæt det storladne åbningsnummer, 'Curtains of My Life', har en overvældende effekt, når det suger lytteren med ned i popdrengens mareridt.

Se Hugo Helmigs dystre video til nøglenummeret 'Curtains of My Life' fra hans nye minialbum. Video: The Bank

'Tell Me to Stay' er en indtrængende pianoballade, som Adele og Lukas Graham nok ville ønske, de havde skrevet. Den bør blive et hit.

Omvendt kan man danse til dynamiske 'Boys Don't Cry', og groovy 'You Make Me Feel' dufter lidt af Jamaica.

'It Took Some Time' runder skiven af med håb og optimisme. Og lidt humor:

'I don't care if they write something new exiting shit about me/I almost never read.'

Det er måske nok kun et minialbum, men Hugo får en stor fremtid, hvis han fortsætter fremgangen. Man glæder sig allerede til vol. 2.

